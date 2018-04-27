Журналистов приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Семья и будущее России-2018» Фото: Depositphotos.com Журналистов приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Семья и будущее России-2018» Фото: Depositphotos.com

УФА, 27 апр 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Журналистов федеральных, региональных, муниципальных, корпоративных и иных СМИ РФ приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Семья и будущее России-2018».

К участию в конкурсе принимаются заявки-анкеты творческих коллективов зарегистрированных СМИ или отдельных журналистов. Работы должны быть размещены в СМИ в период с 15 июля 2017 года до 15 июня 2018 года (в одной заявке не менее 10 работ). Работы на конкурс принимаются до 15 июня 2018 г.

Общий призовой фонд 1 млн рублей (выделяется Всероссийской программой «Святость материнства»). Девять финалистов федеральных и региональных СМИ будут награждены:

55 000 рублей — за первое место в номинациях: телевидение, радио, печатные СМИ.

40 000 рублей — за второе место в номинациях: телевидение, радио, печатные СМИ.

25 000 рублей — за третье место в номинациях: телевидение, радио, печатные СМИ.

Девять финалистов муниципальных и иных СМИ будут награждены:

55 000 рублей — за первое место в номинациях: телевидение, радио, печатные СМИ.

40 000 рублей — за второе место в номинациях: телевидение, радио, печатные СМИ.

25 000 рублей — за третье место в номинациях: телевидение, радио, печатные СМИ.

Три финалиста федеральных, региональных, муниципальных и иных СМИ будут награждены:

55 000 рублей — за первое место в номинации: интернет-СМИ.

40 000 рублей — за второе место в номинации: интернет-СМИ.

25 000 рублей — за третье место в номинации: интернет-СМИ.

16 финалистов будут награждены спецпризами Председателя жюри. Спецприз Председателя жюри конкурса — 10 000 рублей.

Конкурс проводят фонд Андрея Первозванного, Всероссийская программа «Святость материнства» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и фонда целевого капитала «Истоки».