Журналистов приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Семья и будущее России-2018»
Журналистов приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Семья и будущее России-2018» Фото: Depositphotos.com
Журналистов приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Семья и будущее России-2018» Фото: Depositphotos.com
УФА, 27 апр 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
Журналистов федеральных, региональных, муниципальных, корпоративных и иных СМИ РФ приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Семья и будущее России-2018».
К участию в конкурсе принимаются заявки-анкеты творческих коллективов зарегистрированных СМИ или отдельных журналистов. Работы должны быть размещены в СМИ в период с 15 июля 2017 года до 15 июня 2018 года (в одной заявке не менее 10 работ). Работы на конкурс принимаются до 15 июня 2018 г.
Общий призовой фонд 1 млн рублей (выделяется Всероссийской программой «Святость материнства»). Девять финалистов федеральных и региональных СМИ будут награждены:
55 000 рублей — за первое место в номинациях: телевидение, радио, печатные СМИ.
40 000 рублей — за второе место в номинациях: телевидение, радио, печатные СМИ.
25 000 рублей — за третье место в номинациях: телевидение, радио, печатные СМИ.
Девять финалистов муниципальных и иных СМИ будут награждены:
55 000 рублей — за первое место в номинациях: телевидение, радио, печатные СМИ.
40 000 рублей — за второе место в номинациях: телевидение, радио, печатные СМИ.
25 000 рублей — за третье место в номинациях: телевидение, радио, печатные СМИ.
Три финалиста федеральных, региональных, муниципальных и иных СМИ будут награждены:
55 000 рублей — за первое место в номинации: интернет-СМИ.
40 000 рублей — за второе место в номинации: интернет-СМИ.
25 000 рублей — за третье место в номинации: интернет-СМИ.
16 финалистов будут награждены спецпризами Председателя жюри. Спецприз Председателя жюри конкурса — 10 000 рублей.
Конкурс проводят фонд Андрея Первозванного, Всероссийская программа «Святость материнства» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и фонда целевого капитала «Истоки».