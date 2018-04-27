Имя нового премьер-министра России назовут в день инаугурации Президента Фото: ИА «Башинформ» Имя нового премьер-министра России назовут в день инаугурации Президента Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 27 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Кандидатура главы Правительства России будет внесена в Госдуму в день инаугурации Президента, 7 мая, сообщает РИА Новости.

«По нашей информации, это произойдёт 7 мая», - сказал агентству источник в парламенте​​​.

Согласно конституции, Президент РФ вносит в Госдуму кандидатуру премьер-министра для его назначения депутатами. Парламентарии могут утвердить нового российского премьера на следующий день после инаугурации главы государства. По словам зампреда комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, если Президент имеет такой авторитет, как Владимир Путин, то процедура назначения премьера «проходит очень быстро, практически автоматом».