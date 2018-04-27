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27 апреля Пятница

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Жители России получат единый идентификатор к 2019 году

ОБЩЕСТВО

Жители России получат единый идентификатор к 2019 году Фото: ИА «Башинформ»

Жители России получат единый идентификатор к 2019 году Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 27 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

 Данные паспорта, пенсионного и страхового удостоверений привяжут к сквозному индентификатору в 2019 году, сообщают «Известия».

По словам экспертов, объединение данных существенно упростит взаимодействие граждан с госорганизациями и банками. Однако при введении единого номера повышается риск компрометации данных. Со временем сквозной идентификатор заменит гражданам остальные документы.

Новшество будет разработано в рамках «Основных направлений развития финансовых технологий на 2018–2020 годы». 

Теги: Единый идентификатор
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