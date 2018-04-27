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Необходимо создать эффективный механизм госуправления в сфере интеллектуальной собственности — Лилия Гумерова

ПОЛИТИКА

УФА, 27 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова приняла участие в работе XI Международного форума «Интеллектуальная собственность – XXI век». Мероприятие состоялось в Торгово-промышленной палате РФ. Сенатор огласила приветствие Председателя СФ Валентины Матвиенко участникам, организаторам и гостям форума, сообщили в пресс-службе сената. 

Законодатель обратила особое внимание на центральную тему форума – «Движущая сила перемен: женщины в сфере инноваций и творчества», отражающую актуальность вопросов участия женщин в инновационной деятельности, создании благоприятного правового режима для развития современных технологий и цифровизации экономики, медиации в этой сфере.

Лилия Гумерова напомнила, что Совет Федерации и созданный в 2012 г. по инициативе Председателя СФ Совет придает большое значение развитию института интеллектуальной собственности в нашей стране. Залогом успешной работы в данной сфере является тесное взаимодействие с Торгово-промышленной палатой РФ и Роспатентом, подчеркнула сенатор.

В этой связи она затронула вопросы, касающиеся, в том числе работы по выявлению традиционных товаров («региональных брендов») и их последующей регистрации.

«Председатель СФ Валентина Матвиенко поручила всем сенаторам организовать в представляемых субъектах такую работу. Сообща мы стремимся выйти на конкретные результаты», — сказала законодатель.

Лилия Гумерова обратила внимание, что еще в 2015 г. Советом по интеллектуальной собственности совместно с Министерством образования и науки России был разработан проект Национальной стратегии в области интеллектуальной собственности. По мнению сенатора, ключевым вопросом является создание эффективного механизма государственного управления в сфере интеллектуальной собственности.

Теги: Сенат, интеллектуальная собственность
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