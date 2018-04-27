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27 апреля Пятница

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В Башкирии стартовала акция «Автолетопись Победы»

ОБЩЕСТВО

В Башкирии стартовала акция «Автолетопись Победы» Фото: Фонд поддержки и развития образования Стерлитамака

В Башкирии стартовала акция «Автолетопись Победы» Фото: Фонд поддержки и развития образования Стерлитамака

УФА, 27 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Фонд поддержки и развития образования Стерлитамака запустил образовательно-патриотическую акцию, приуроченную к празднованию Дня Победы под названием «Автолетопись Победы».

Волонтеры Фонда бесплатно раздают наклейки на автомобили всем водителям. Прогуливаясь по улицам Стерлитамака, горожане смогут читать надписи на машинах и изучать подвиги наших дедов и прадедов.

В прошлом году в патриотическом мероприятии приняли участие порядка 300 автолюбителей Стерлитамака. Организаторы уверены, что в этом году их станет гораздо больше.

Фонд поддержки и развития образования Стерлитамака приглашает всех желающих из других городов и районов Башкортостана присоединиться к акции. 

Теги: День Победы, акция
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