Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.74 ↑

EUR 75.32 ↓

26 апреля Четверг

Уфа   °

В Башкирии замечена стая журавлей

ОБЩЕСТВО

В Башкирии замечена стая журавлей Фото: сайт Минэкологии РБ

В Башкирии замечена стая журавлей Фото: сайт Минэкологии РБ

УФА, 26 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Архангельском районе сотрудники Минэкологии Башкортостана столкнулись с удивительным явлением: около 30 особей журавлей, пролетая через этот район, остановились для отдыха.

«Они вальяжно разгуливали по полю, не обращая внимания на проезжающие мимо машины, на людей, которые останавливались на них полюбоваться», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Орнитологи предположили, что птицы пробудут в этом месте три-четыре дня, а затем полетят в сторону Караидельского района.

Сейчас журавли набираются сил, так как им предстоит завершить свой долгий путь и вывести потомство. По народной примете, их прилёт предвещает скорейшее потепление, которого так заждались жители Башкирии.

Теги: Минэкологии РБ, птицы
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии горела Республиканская больница имени Куватова: эвакуировано 238 человек, в том числе 56 детей
В столице Башкирии ночью загорелось здание  РКБ им. Г.Г. Куватова. В ходе тушения из здания эвакуировано 238 человек, в том числе 56 детей. Эвакуированны
Полиция нашла малолетнюю школьницу из Башкирии, увезенную на автомобиле в неизвестном направлении
В Башкортостане днем 25 апреля пропала несовершеннолетняя школьница. В соцсетях появилось сообщение, что девочку похитили около бирской школы: посадили
В Башкирии завершились поиски пропавшей 1 апреля Екатерины Зайнетдиновой
В Башкортостане полиция и волонтеры разыскивали пропавшую без вести Екатерину Зайнетдинову, 1987 года рождения. Как сообщалось ранее, женщина проживает
ГИБДД останавливает водителей на въезде в Уфу
В среду, 25 апреля, в столице Башкирии усилили экипажи ДПС. По данным уфимского отдела ГИБДД, на въезде в город со стороны микрорайона Шакша проводят мас
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть