В Башкирии замечена стая журавлей Фото: сайт Минэкологии РБ В Башкирии замечена стая журавлей Фото: сайт Минэкологии РБ

УФА, 26 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Архангельском районе сотрудники Минэкологии Башкортостана столкнулись с удивительным явлением: около 30 особей журавлей, пролетая через этот район, остановились для отдыха.

«Они вальяжно разгуливали по полю, не обращая внимания на проезжающие мимо машины, на людей, которые останавливались на них полюбоваться», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Орнитологи предположили, что птицы пробудут в этом месте три-четыре дня, а затем полетят в сторону Караидельского района.

Сейчас журавли набираются сил, так как им предстоит завершить свой долгий путь и вывести потомство. По народной примете, их прилёт предвещает скорейшее потепление, которого так заждались жители Башкирии.