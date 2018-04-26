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26 апреля Четверг

Уфа   °

В Уфе представили туристический бренд республики. Это TERRA BASHKIRIA

ОБЩЕСТВО

В Уфе представили туристический бренд республики. Это TERRA BASHKIRIA

Фото: Олег Яровиков

В Уфе представили туристический бренд республики. Это TERRA BASHKIRIA

Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

 В Уфе состоялась презентация туристического бренда республики, созданного по заказу Госкомтуризма и предпринимательства РБ уфимской рекламной студией Paradox box. Это логотип «Terra Bashkiria» на фоне оцифрованного фрагмента национального узора и слоган «Сердце Евразии, душа Урала».

Презентацию брендбука провел автор идеи и арт-директор Paradox box Ильшат Байбурин. Он рассказал, как создавался продукт — с максимально открытым и широким обсуждением в разных социальных, возрастных, профессиональных группах.

Продукт оценил глава республики Рустэм Хамитов: «Результат интересный. Может, он не бесспорный, дискуссионный даже, но интересный. Республика обретает свой бренд. Нам предстоит наблюдать, приживется ли он, будет ли воспринят за пределами и внутри республики. Но очевидно, что эта работа нужна, важна и своевременна. Давно говорим о туристическом потенциале, но раскрутки достойной не было. Не хватает узнаваемости, образов, которые бы притягивали туристов. Я благодарен команде, которая выполнила эту работу. Я прошу уйти от резких политизированных оценок, ведь часто идут споры о том, как правильнее называть республику. В Конституции республики определено — Башкортостан. Это никто не отменял. Туристический бренд — это не переименование, это символ нашей территории, безусловно, стилизованный, в несколько упрощенном виде представляющий нашу республику. Вокруг этого может возникнуть некая полемика, но я прошу обдуманно уходить от политизированных оценок. Например, Великобритания — это не только Англия, но никто не обижается, хотя речь идет о названии страны, а у нас — лишь о туристическом бренде. И примеров подобных множество. Еще важно, что бренд очень современный. Как оказалось, не нужны медведи, волки, птицы, трава, солнце. Все это можно зашифровать таким интересным, симпатичным способом, понятным и ясным современному человеку. Мы должны смотреть в перспективу, ориентироваться на молодежь. А они восприняли этот бренд очень хорошо, как показывают опросы. Абстрагируясь от должности, и мне, как обычному жителю республики, понравился бренд, что говорится, лег на душу. Эти пиксели, и иностранное слово terra не вызвали отторжения. Всем известное слово из древней латыни, объединяющее, понятное. Если бренд действительно удался, он заживет полной жизнью, появится на проспектах, на турбазах и в санаториях, его будут использовать наши спортивные команды. За применение бренда платить не надо. Через эти образы мы должны показать миру, что мы чтим свою многовековую историю и при этом смотрим вперед, что мы перспективны и современны».

Теги: туристический бренд, глава рб, terrabashkiria
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