В Башкирии множится число составителей шежере - летописи своего рода Фото: Национальный архив РБ

В Башкирии множится число составителей шежере - летописи своего рода Фото: Национальный архив РБ

УФА, 26 апр 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкортостане становится всё больше приверженцев изучения своей родословной, составления шежере — летописи своего рода. На празднике, посвященном Году семьи, в доме культуры Татышлинского района свое генеалогическое древо с глубокими корнями представил житель Татышлинского района Насибулла Хуснуллин. Это известный общественный деятель — председатель общественного совета муниципального района, председатель правления районной организации «Табын ырыуы» («Род Табын»), директор физкультурно-оздоровительного комплекса «Планета Спорт», мастер спорта международного класса по легкой атлетике, факелоносец Олимпийской эстафеты-2014.

«Благодаря празднику «Шежере байрамы» связь времен и поколений не прервется, и славная история нашей малой отчизны будет продолжена стараниями будущих потомков», — такими словами открыли ведущие мероприятие, собравшее многочисленных родственников не только из Верхних Татышлов, но и из соседних районов и городов республики.

С приветственным словом к гостям и участникам праздника обратился заведующий отделом образования администрации района, председатель исполкома курултая башкир Адегам Фарвазетдинов. Он отметил большую работу «главного героя» мероприятия Насибуллы Хуснуллина в патриотическом воспитании юных татышлинцев.

Насибулла Хуснуллин проделал огромную работу по составлению шежере — летописи своего рода. При помощи своих родственников и на основании архивных документов им выявлено 15 поколений и 1842 имени.

Заместитель директора Национального архива Республики Башкортостан, кандидат филологических наук Ниязбай Салимов рассказал о деятельности главного архивного учреждения республики и ознакомил с итогами конкурса исследовательских работ «Летопись моего рода в истории народа», где лауреатом стал представитель Татышлинского района Владимир Миннегалиев. За весомый вклад в развитие национальной культуры, изучение истории родного края и организацию праздника — «Шежере байрамы» он вручил Насибулле Хуснуллину Почетную грамоту Исполкома МСОО «Всемирный курултай (конгресс) башкир»».

Перед собравшимися выступили также известный тележурналист, кандидат исторических наук, лауреат Государственной премии РБ имени С. Юлаева Салават Хамидуллин, кандидат филологических наук, доцент Башкирского государственного университета Искандер Саитбатталов.

Известный краевед Татышлинского района, сотрудник музея Гали Сокороя, имам-хатиб села Старочукурово Бахтегарей Арманшин призвал своих земляков глубже изучать историю деревень и генеалогические корни. «Без знания своей родословной, — отметил он, невозможно быть достойным продолжателем своего рода».

Праздник шежере завершил концерт группы «Курайсы» под руководством музыканта-виртуоза, народного артиста Башкортостана Роберта Юлдашева, сообщили в Национальном архиве РБ.