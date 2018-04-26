ОНФ запускает всероссийский мониторинг работы ФАПов и врачебных амбулаторий в селах Фото: ИА «Башинформ» ОНФ запускает всероссийский мониторинг работы ФАПов и врачебных амбулаторий в селах Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 26 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Активисты Народного фронта запускают во всех регионах страны мониторинг, в рамках которого проведут рейды в населенных пунктах численностью населения до 2000 человек и проверят, как там организована работа медучреждений и насколько люди довольны качеством медицинской помощи. По итогам будет создана «Народная карта доступности медпомощи», на которой будет визуализирована информация о ситуации со здравоохранением в каждом регионе страны, сообщили в центральном штабе.

Такую задачу перед «фронтовиками» поставил глава государства в Послании Федеральному Собранию. Владимир Путин сказал о том, что в населенных пунктах с численностью от 100 до 2000 человек в течение 2018-2020 годов должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. При этом глава государства отдельно попросил Народный фронт находиться в контакте с гражданами и вести мониторинг ситуации на местах.

В ОНФ подчеркнули, что данным направлением активисты занимаются давно: проводят мониторинги и рейды, защищают учреждения от сокращения из-за необдуманной оптимизации. Центр по мониторингу качества и доступности здравоохранения теперь будет функционировать в новом формате — работа будет ориентирована в первую очередь на проблемы медпомощи жителям малых и отдаленных населенных пунктов.

На первом этапе в апреле-мае будет проведен экспертный анализ современного состояния сети медучреждений в малых населенных пунктах, сформулированы основные проблемы сельского здравоохранения и начата разработка интерактивной «Народной карты доступности медпомощи».

«Мы вместе с активистами и экспертами Национальной медицинской палаты, Фонда независимого мониторинга «Здоровье», Российского союза сельской молодежи, профильных НКО, профсоюза работников здравоохранения РФ и другими неравнодушными гражданами проверим доступность медицинской помощи в населенных пунктах с численностью населения до 100 человек. Помимо этого, отдельно мы проконтролируем, как работают медучреждения в населенных пунктах, в которых проживают от 101 до 2000 человек, насколько они доступны и оснащены всем необходимым, в том числе интернетом. Также обязательно опросим жителей всех проверяемых населенных пунктов, чтобы понять, насколько они удовлетворены качеством той медпомощи, которую получают», — рассказал координатор Центра ОНФ по мониторингу качества и доступности здравоохранения, депутат Госдумы, заслуженный врач РФ Николай Говорин.

По словам экспертов ОНФ, «Народная карта доступности медпомощи» будет визуализировать собранные сведения. На ней можно будет найти полную информацию о существующих медицинских объектах, оценке качества и доступности оказания медицинской помощи от граждан и экспертов, новых и планируемых медицинских учреждениях, о мероприятиях, направленных на приобщение граждан к здоровому образу жизни. Также там будут размещаться результаты соответствующих мониторингов ОНФ. Наполняться карта будет на основании обращений и опросов граждан, выездных мероприятий, рейдов, строительства новых медицинских организаций.