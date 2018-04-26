В Давлеканово 11 кандидатов ведут борьбу за мандаты депутатов сельсоветов Фото: Олег Яровиков В Давлеканово 11 кандидатов ведут борьбу за мандаты депутатов сельсоветов Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Территориальная избирательная комиссия Давлекановского района завершила регистрацию кандидатов на дополнительных выборах депутатов представительных органов местного самоуправления, сообщили в ЦИК РБ.

11 кандидатов ведут борьбу за депутатские мандаты: четыре кандидата в Совет сельского поселения Алгинский сельсовет по одномандатному избирательному округу №7; четыре кандидата в Совет сельского поселения Поляковский сельсовет по одномандатному избирательному округу №5 и три кандидата в Совет сельского поселения Соколовский сельсовет по одномандатному избирательному округу №2.

Из 11 зарегистрированных кандидатов три выдвинуты Башкортостанским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия»; три — региональным отделением ЛДПР; три — региональным отделением политической партии «Патриоты России» и два кандидата представляют региональное отделение политической партии «Справедливая Россия».