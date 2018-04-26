В Башкирии бывший директор санатория «Талкас» приговорен к штрафу в 4 млн рублей Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии бывший директор санатория «Талкас» приговорен к штрафу в 4 млн рублей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 26 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Баймакском районе бывший и.о. директора санатория «Талкас» признан судом виновным в получении взятки в 500 тысяч рублей. В такую сумму руководитель учреждения оценил покровительство местному предпринимателю, который организовал платный въезд по 500 рублей в курортную зону на берегу озера, находящуюся в ведении санатория.

Чтобы скрыть незаконный бизнес, предприниматель и руководитель заключили договоры по оказанию клининговых услуг и аренды торгового места.

В октябре 2015 года при получении части оговоренной суммы в размере 250 тысяч рублей директор был задержан.

Суд приговорил его к штрафу в размере 4 млн рублей с лишением права работать на госслужбе в течение пяти лет, сообщили в республиканской прокуратуре.