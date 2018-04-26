Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.74 ↑

EUR 75.32 ↓

26 апреля Четверг

Уфа   °

Родильный корпус РКБ им. Куватова функционирует в полном объеме - Минздрав Башкирии

ОБЩЕСТВО

Родильный корпус РКБ им. Куватова функционирует в полном объеме - Минздрав Башкирии Фото: МЧС по РБ

Родильный корпус РКБ им. Куватова функционирует в полном объеме - Минздрав Башкирии Фото: МЧС по РБ

УФА, 26 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В ночь на 26 апреля в акушерско-гинекологическом корпусе Республиканской клинической больницы имени Г.Г. Куватова произошло возгорание. Дежурным персоналом больницы из здания эвакуировано 213 человек, в том числе 54 ребенка. Еще 25 человек, из них двое детей, эвакуированы в ходе тушения пожарными подразделениями.

«Погибших и пострадавших при пожаре нет. В настоящее время акушерско-гинекологический корпус функционирует в полном объеме, проходят плановые операции», — сообщили в пресс-службе Минздрава Башкирии.

Как сообщалос﻿ь ранее, эвакуированные были оперативно размещены в соседних хирургическом и терапевтическом корпусах. Четыре роженицы направлены в Республиканский клинический перинатальный центр, двое детей в 17-ю городскую детскую клиническую больницу, трое детей — в Республиканскую детскую клиническую больницу. Трагедии удалось избежать благодаря срабатыванию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре, а также слаженным действиям персонала и пожарных подразделений.

На месте работают дознаватели Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан и специалисты испытательной пожарной лаборатории. Причина пожара устанавливается. 

Теги: пожар, МЧС
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Полиция нашла малолетнюю школьницу из Башкирии, увезенную на автомобиле в неизвестном направлении
В Башкортостане днем 25 апреля пропала несовершеннолетняя школьница. В соцсетях появилось сообщение, что девочку похитили около бирской школы: посадили
В Башкирии горела Республиканская больница имени Куватова: эвакуировано 238 человек, в том числе 56 детей
В столице Башкирии ночью загорелось здание  РКБ им. Г.Г. Куватова. В ходе тушения из здания эвакуировано 238 человек, в том числе 56 детей. Эвакуированны
В Башкирии завершились поиски пропавшей 1 апреля Екатерины Зайнетдиновой
В Башкортостане полиция и волонтеры разыскивали пропавшую без вести Екатерину Зайнетдинову, 1987 года рождения. Как сообщалось ранее, женщина проживает
ГИБДД останавливает водителей на въезде в Уфу
В среду, 25 апреля, в столице Башкирии усилили экипажи ДПС. По данным уфимского отдела ГИБДД, на въезде в город со стороны микрорайона Шакша проводят мас
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть