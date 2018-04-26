Родильный корпус РКБ им. Куватова функционирует в полном объеме - Минздрав Башкирии Фото: МЧС по РБ Родильный корпус РКБ им. Куватова функционирует в полном объеме - Минздрав Башкирии Фото: МЧС по РБ

УФА, 26 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В ночь на 26 апреля в акушерско-гинекологическом корпусе Республиканской клинической больницы имени Г.Г. Куватова произошло возгорание. Дежурным персоналом больницы из здания эвакуировано 213 человек, в том числе 54 ребенка. Еще 25 человек, из них двое детей, эвакуированы в ходе тушения пожарными подразделениями.

«Погибших и пострадавших при пожаре нет. В настоящее время акушерско-гинекологический корпус функционирует в полном объеме, проходят плановые операции», — сообщили в пресс-службе Минздрава Башкирии.

Как сообщалос﻿ь ранее, эвакуированные были оперативно размещены в соседних хирургическом и терапевтическом корпусах. Четыре роженицы направлены в Республиканский клинический перинатальный центр, двое детей в 17-ю городскую детскую клиническую больницу, трое детей — в Республиканскую детскую клиническую больницу. Трагедии удалось избежать благодаря срабатыванию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре, а также слаженным действиям персонала и пожарных подразделений.

На месте работают дознаватели Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан и специалисты испытательной пожарной лаборатории. Причина пожара устанавливается.