УФА, 26 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев отправился с официальным визитом в Санкт-Петербург, где примет участие в мероприятиях Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании.

«Встречи и заседания запланированы на завтра. Они состоятся в День российского парламентаризма и пройдут в Таврическом дворце, где проводила свои первые заседания Государственная дума дореволюционной России», – отметил Председатель Государственного Собрания.

Утром 27 апреля Константин Толкачев проведет заседание возглавляемой им Комиссии Совета законодателей по вопросам законодательного обеспечения национальной безопасности и противодействию коррупции. Председатель парламента Башкортостана намерен обсудить с коллегами реализацию и совершенствование законодательства об участии граждан в охране общественного порядка, методическое обеспечение проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, а также проблемы правового регулирования вопросов противодействия коррупции в отношении лиц, замещающих муниципальные должности.

В первой половине дня также состоится заседание Президиума Совета законодателей, в ходе которого будут обсуждаться такие темы, как совершенствование законодательной базы системы сельскохозяйственного страхования; действующее законодательство и правоприменительная практика в области противодействия преступлениям экономической направленности; создание системы специализированных учреждений для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения и не нуждающимся в медицинской помощи. По второму вопросу повестки дня выступит Константин Толкачев. Председатель Государственного Собрания представит доклад о проблемах законодательного обеспечения противодействия коррупционным преступлениям в сфере экономики.

Во второй половине дня запланированы пленарное заседание Совета законодателей и встреча российских парламентариев с Президентом страны Владимиром Путиным. В обоих мероприятиях также примет участие Константин Толкачев.