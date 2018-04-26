В Башкирии в праздничные выходные спасатели организуют дежурство на особо опасных участках водных маршрутов Фото: Олег Яровиков В Башкирии в праздничные выходные спасатели организуют дежурство на особо опасных участках водных маршрутов Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В период майских праздников Аварийно-спасательная служба Башкирии выставит три временных спасательных поста для мониторинга особо опасных участков водных туристических маршрутов. В целях профилактики несчастных случаев на воде, спасатели выйдут в рейд дважды: с 28 апреля по 3 мая и с 5 по 10 мая. Посты будут организованы на реках Малый Инзер (Айгирские пороги), Большой Инзер (шивера Сарышта) и Сакмара (порог Яман-Таш).

На реках Зилим (порог Кысык) и Лемеза (порог Черная речка) будет организовано дежурство силами Приволжского Поисково-спасательного отряда МЧС с 28 апреля по 3 мая и с 5 по 9 мая.

Спасательные посты выставляются с целью сокращения сроков реагирования на возможные происшествия и чрезвычайные ситуации. Всё спасательное оборудование, медицинская укладка и техника приведены в полную готовность. В любое время дня и ночи спасатели способны оказать пострадавшим туристам профессиональную своевременную помощь. Во время дежурства спасателям предстоит кропотливая профилактическая работа, как с туристическими группами, так и с одиночными туристами — проведение разъяснительных бесед по основам безопасности на маршрутах.

Ежегодно спасатели отмечают, что основная причина несчастных случаев на воде во время сплавов — это неорганизованность самих туристов, а также недостаточность экипировки и употребление спиртных напитков. Сотрудники республиканской Аварийно-спасательной службы настоятельно рекомендуют туристам ответственно подойти к подготовке к сплавам и соблюдать правила безопасности, а также пройти регистрацию туристического маршрута.