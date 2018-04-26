УФА, 26 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии избран новый председатель Молодежной общественной палаты. Им стала Зарина Газизова. Тагир Гизатуллин, возглавлявший до настоящего времени молодежный парламент республики и ставший не так давно депутатом Государственного Собрания, сложил полномочия по собственному желанию.

Константин Толкачев отметил, что Тагир Гизатуллин проработал в Молодежной общественной палате с 2011 года, пройдя путь от рядового ее члена до председателя и представителя молодежи Башкортостана в Молодежном Совете Полномочного Представителя Президента России в ПФО, а также в Молодежном парламенте при Государственной Думе, где возглавлял комиссию по охране здоровья.

Спикер парламента поблагодарил Тагира Гизатуллина за работу, отметив, что на должности председателя Молодежной общественной палаты он проявил себя как настоящий лидер и активный общественный деятель.

«При его непосредственном участии был реализован ряд федеральных проектов в сфере молодежной политики: «Свобода слова», «Память и гордость в сердцах поколений», «Каждый день горжусь Россией» и другие, — сказал Константин Толкачев. — Значимым законотворческим достижением Молодежной палаты республики за последнее время стала победа на первом Всероссийском молодежном форуме Государственной Думы. Команда молодых парламентариев со всей России во главе с Тагиром Гизатуллиным разработала и внесла в Комитет Государственной Думы по охране здоровья предложения по правовому регулированию распространения вейпов. На региональном уровне значимым достижением стало участие Молодежной общественной палаты в формировании молодежного резерва управленческих кадров Главы Республики Башкортостан».

Новым председателем Молодежной общественной палаты при Государственном Собрании единогласно была избрана Зарина Газизова, на протяжении длительного времени являвшаяся заместителем Тагира Гизатуллина.

«Уверен, новый председатель продолжит курс, по которому развивается молодежный парламент республики, — сказал Константин Толкачев. — Дел впереди немало. От всей души желаю действующему составу Молодежной общественной палаты, его новому председателю и активу энтузиазма и плодотворной работы».

В ходе заседания члены Молодежной общественной палаты также утвердили план своей работы на текущий год, подвели итоги республиканского конкурса «Лучший молодежный совет при Совете (представительном органе) муниципального образования-2017», утвердили положение о конкурсе «Лучший молодежный совет предприятий Республики Башкортостан», обсудили законотворческие предложения членов Молодежной общественной палаты в сфере регулирования жилищных отношений и государственной поддержки деятельности студенческих отрядов. Кроме того, участники заседания приняли решение вынести на утверждение Государственного Собрания кандидатуру Тагира Гизатуллина в члены Палаты молодых законодателей при Совете Федерации, а Зарину Газизову избрать представителем Молодежной общественной палаты в Молодежном парламенте при Государственной Думе.