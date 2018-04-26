Лилия Гумерова: «От качественной подготовки квалифицированных кадров зависит безопасность страны» Фото: ИА «Башинформ» Лилия Гумерова: «От качественной подготовки квалифицированных кадров зависит безопасность страны» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 26 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Краснодарском крае состоялось выездное заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре под председательством первого заместителя председателя комитета Лилии Гумеровой. Обсуждались вопросы, касающиеся законодательного обеспечения подготовки квалифицированных рабочих кадров для экономики регионов России.

Участники заседания отметили важность обеспечения качественного образования, включая законодательный аспект, по наиболее востребованным и перспективным рабочим профессиям в соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями. Они указали на необходимость системного мониторинга кадровой ситуации по рабочим специальностям, популяризации в обществе рабочих профессий, профориентационной работы среди детей и молодежи, а также поддержки эффективных форм взаимодействия системы профессионального образования и бизнеса в вопросах подготовки и трудоустройства квалифицированных рабочих кадров.

«Прозвучавшие конкретные предложения, в том числе законодательные, по вопросам подготовки и последующего трудоустройства квалифицированных рабочих кадров, востребованных экономикой, будут учтены в решении профильного комитета», — подчеркнула Лилия Гумерова.