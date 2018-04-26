УФА, 26 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В столице Башкирии ночью загорелось здание РКБ им. Г.Г. Куватова. В ходе тушения из здания эвакуировано 238 человек, в том числе 56 детей. Эвакуированные размещены в соседнем хирургическом корпусе и близлежайшие родильные дома, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Сообщение о срабатывании сигнализации в здании ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова на ул. Достоевского поступило 02 часа 35 минут. Для ликвидации привлечены силы и средства БТП РСЧС в количестве 18 единиц техники и 51 человек, в том числе от МЧС 15 единиц техники и 40 человек личного состава.

«По прибытию установлено, что происходит горение на посту дежурной медицинской сестры в акушерско-гинекологическом корпусе на первом этаже. В ходе тушения из здания эвакуировано 238 человек, в том числе 56 детей. Эвакуированные размещены в соседнем хирургическом корпусе и близлежайшие родильные дома», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В 03 часа 06 минут открытое горение ликвидировано, в 03 часа 28 минут пожар потушен полностью

Благодаря сработке автоматической пожарной сигнализации и слаженым действия персонала, а также своевременного прибытия пожарных подразделений погибших, пострадавших нет. На месте работает дознаватель МЧС и специалисты испытательной пожарной лаборатории. Причина пожара устанавливается.