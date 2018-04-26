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26 апреля Четверг

Уфа   °

В Башкирии горела Республиканская больница имени Куватова: эвакуировано 238 человек, в том числе 56 детей

ОБЩЕСТВО

УФА, 26 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В столице Башкирии ночью загорелось здание  РКБ им. Г.Г. Куватова. В ходе тушения из здания эвакуировано 238 человек, в том числе 56 детей. Эвакуированные размещены в соседнем хирургическом корпусе и близлежайшие родильные дома, сообщает пресс-служба МЧС по РБ. 

Сообщение о срабатывании сигнализации в здании ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова на ул. Достоевского поступило 02 часа 35 минут. Для ликвидации привлечены силы и средства БТП РСЧС в количестве 18 единиц техники и 51 человек, в том числе от МЧС 15 единиц техники и 40 человек личного состава.

«По прибытию установлено, что происходит горение на посту дежурной медицинской сестры в акушерско-гинекологическом корпусе на первом этаже. В ходе тушения из здания эвакуировано 238 человек, в том числе 56 детей. Эвакуированные размещены в соседнем хирургическом корпусе и близлежайшие родильные дома», — пояснили в пресс-службе ведомства. 

В 03 часа 06 минут открытое горение ликвидировано, в 03 часа 28 минут пожар потушен полностью

Благодаря сработке автоматической пожарной сигнализации и слаженым действия персонала, а также своевременного прибытия пожарных подразделений погибших, пострадавших нет. На месте работает дознаватель МЧС и специалисты испытательной пожарной лаборатории. Причина пожара устанавливается.

Теги: Пожар
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