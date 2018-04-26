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26 апреля Четверг

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Госдума ужесточит наказание для сбежавших с места ДТП водителей

ОБЩЕСТВО

Госдума ужесточит наказание для сбежавших с места ДТП водителей Фото: ИА «Башинформ»

Госдума ужесточит наказание для сбежавших с места ДТП водителей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 26 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

 Госдума создаст рабочую группу после получения текста постановления Конституционного суда РФ, согласно которому водитель, совершивший ДТП, признается нетрезвым только по результатам освидетельствования либо при отказе от него. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по конституционному законодательству Вячеслава Лысакова.

Конституционный суд разъяснил п. 2 примечаний к ст. 264 УК о несоответствии строгости наказания для тех, кто покинул место аварии, и для тех, кто остался, в соответствии с которым первые оказывались в лучшем положении.В этой части суд признал неконституционным примечание к статье и предписал за год исправить этот правовой пробел. Как пояснил глава секретариата КС Владимир Сивицкий, «законодатель должен сделать так, чтобы сбегать с места ДТП было невыгодно».

Теги: ДТП, законодательство
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