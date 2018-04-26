УФА, 26 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В БАГСУ прошла региональная дискуссия «Единая Россия. Направление 2026». Дискуссии, которые запустила «Единая Россия», направлены на сбор предложений по реализации Послания Владимира Путина Федеральному Собранию, а также модернизацию партии.

На форуме работали семь тематических секций: «Качество государства. Обновление «Единой России»: «от Партии власти к Партии Путинского большинства», «экономика роста и благосостояния», «здоровое будущее. Здоровье и экология», «социальная политика. Социальная сфера», «аграрная сверхдержава», «Быть хозяином в своем доме. Городская среда», «Умная сила. Образование. Культура».

Сформированные благодаря этой дискуссии предложения будут в мае 2018 года рассмотрены руководством страны, а затем лягут в основу предвыборной программы республиканского отделения партии на выборах в Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан осенью этого года, сообщили в пресс-службе БАГСУ.

В Башкортостане первый межмуниципальный этап дискуссии проходил 10, 11, 12 и 13 апреля в Баймаке, Белебее, Стерлитамаке, Благовещенске и Нефтекамске.

На региональной дискуссии партийцы представили свои предложения и лучшие практики по реализации Послания, а также проработали основные проблемы в данной части. Обсуждение реализации Послания проходило в привязке к партийным проектам. Участники обсуждения рассуждали о том, как сделать участие в партийной жизни востребованным и важным для первичных организаций и сторонников, работу которых тоже необходимо активизировать. Также речь шла об использовании информационных технологий в партстроительстве и политической партийной работе.

На одной из секций выступил с докладом ректор Башкирской академии государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан Ильгиз Кызыргулов. Он отметил, что в условиях непростой экономической и внешнеполитической обстановки политическим силам важно сохранять стабильность в обществе, формировать созидательную конструктивную повестку, оперативно реагируя на вызовы внешней и внутренней среды.

«Динамика изменений трендов и тенденции развития, которые мы с вами наблюдаем, задают высокий темп современной жизни. Убеждён, что нашей партии необходимо не только идти в ногу со временем, но и генерировать новые смыслы. Для решения столь масштабных задач, «Единой России» необходимы приток свежих идей, модернизация целей и внутренней структуры. Прошедшей осенью Секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак заявил о грядущем ребрендинге «Единой России». Смотря в будущее, приходит понимание, что данная мера является своевременной и необходимой. При этом была продекларирована «смысловая перезагрузка партии», наполнение политической повестки, и актуализация «фирменного стиля»», — отметил ректор.

Именно регионы должны задавать основные направления этим изменениям, выдвигая собственные предложения и инициативы. Ректор остановился на тех основных аспектах, которые были ему близки мне с профессиональной точки зрения. В первую очередь, он предложил создать многоступенчатую централизованную систему внутрипартийного образования. Отличием от ныне существующих программ, вносящих существенный вклад в дело подготовки партийных кадров будет, по мнению ректора то, что данный проект направлен исключительно на подготовку кадров для «Единой России» и, соответственно, носит внутрипартийный характер.

«Помимо этого, партия «Единая Россия», очевидно, нуждается в создании «фабрик мысли», способных заниматься мониторингом общественно-политической ситуации, реализацией партийных проектов, а также генерировать новые смыслы и концепции развития республики и страны в целом. Создание подобных информационно-аналитических центров в нескольких регионах страны могло бы значительно усилить внутрипартийную экспертизу, оперативно реагировать на вызовы среды, принимать эффективные и научно-обоснованные управленческие решения. На сегодняшний день создание «фабрик мысли» — одно из главных направлений развития крупных политических субъектов. Наша партия должна стать в этом плане пионером среди других партийных образований России. Полагаю, что у Республики Башкортостан с её мощным научным и экспертным потенциалом есть все возможности для создания подобного института».

В дискуссии приняли участие Председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев, руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Руслан Гизатуллин, депутат Госдумы РФ Рамзил Ишсарин, депутат Госсобрания республики Константин Канунников и многие другие.