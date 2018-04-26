УФА, 26 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе завершил работу форум Общественной палаты РФ «Сообщество», проходивший в Конгресс-холле с 24 по 25 апреля. Главной темой дискуссии масштабного мероприятия стало обеспечение равенства граждан в доступе к социальным и экономическим благам, рост доходов и повышение качества жизни всех социальных групп. В столицу Башкортостана приехали более тысячи представителей некоммерческого сообщества практически со всех регионов ПФО, а также руководители Общественных палат. Основные мероприятия состоялись в Конгресс-холле.

Организаторы и дизайнеры приложили максимум усилий, чтобы гостям республики было комфортно и приятно работать в комплексе. Агентство «Башинформ» подготовило подборку ярких деталей и интересных фактов крупнейшего федерального события.

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По программе, дискуссии проходили в тематических секциях по региональной повестке – участники работали взалах-городах «Уфа», «Нижний Новгород», «Казань», «Ижевск», «Саратов», «Самара», «Оренбург», «Пенза», «Йошкар-Ола», «Пермь».

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За два дня организована работасекций,круглых столов,сессий,выставок. Проведены:мастер-классов, расширенное заседание координационного совета, мероприятие для экспертов, руководителей региональных общественных палат и чествование волонтёров.

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В работе форума были задействованы болееэкспертов и порядкаволонтеров из различных общественных ячеек Башкирии.

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На сайте форума представлены логотипыинформационных партнеров: ТАСС, ОТР, АСИ, ИА «Башинформ», «РБК-Уфа», «Мксеть», «Вся Уфа», «Ридус» и другие.

Регистрация участников проходила у фирменных красно-белых стоек, где выдавались красные сумки, в которых были вложены: программа, ручка, блокнот, методический сборник – все для продуктивной работы.

На «-1» этаже Конгресс-холла организаторы разместили федеральную экспозицию, на которой были представлены выставочные материалы регионов Приволжского федерального округа.

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Здесь же в фойе расположилась выставка Башкортостана сэкспозициями НКО и представителей бизнеса.

На большом экране проецировался видеоролик о некоммерческом секторе Башкортостана, где представлены самые активные организации региона по различным направлениям деятельности. Стоит отметить мультимедийное и техническое оснащение форума: для общественников работали мониторы, компьютеры, пульты для голосования, микрофоны, проекторы, бесплатный WI-FI.

Одной из фишек форума стала «Стена контактов». На ней каждый желающий мог оставить свои информационные данные для дальнейшего выстраивания контактов. Организаторы отмечают, что «Стена» реально работает – они выстраивают канал связи с активными гражданами. Нужно было только заполнить анкету, указав ФИО, направление деятельности, должность, контакты, чем сам человек может быть полезен, чем может быть для него полезна та или иная организация, что или кого он ищет.

Своеобразным арт-объектом стала динамичная композиция из кубиков, на которых изображены символы Башкирии и форума. Участники с удовольствием подходили к кубикам и фотографировались, используя также таблички с фразами: «Беру и делаю», «Твори добро и убегай», «Делаю мир лучше», «Чиню мир», «За достойную жизнь» и другие.

Атрибутика с символикой мероприятия является фирменной. И дизайн, и цветовая гамма – красно-белая с добавлением синего и черного – традиционные для форумов «Сообщества». В едином стиле выполнены пресс-воллы, бейджи, указатели, блокноты, ручки, программа, кубические композиции, выставочные стенды, раздаточные материалы, сумки, футболки волонтеров и все то, что сделало мероприятие ярким и запоминающимся.

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Общественная палата Башкортостана на время работы форума запустила #Акциидобрыхдел. Первая акция — по сбору донорской крови «Мы с тобой одной крови» — проводилась в целях привлечения внимания общественности и активных жителей к участию в донорском движении. Рядом с Конгресс-холлом разместили мобильную станцию забора крови, оснащенную современным оборудованием для забора и экспресс-тестирования. Желающий пришло много, но не всем удалось пройти забор крови по медпоказаниям – кровь сдали околочеловек. Кроме того, доноров принимала и Республиканская станция переливания крови.

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«Книги — детям» — это вторая акция по благотворительному сбору детских и юношеских книг. Желающие приносили книги на форум и передавали их волонтерам. Все собранные книги — болеештук — будут направлены в сельские библиотеки и социальные приюты республики.

Форум «Сообщество» — это открытое рабочее пространство для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Начиная с 2018 года каждый из форумов посвящен проблеме федерального масштаба, которая рассматривается с точки зрения региональной специфики. К дискуссии приглашаются представители федеральных министерств и ведомств, а также комитетов Госдумы. Планируется, что к итоговому форуму в конце года общественники совместно с представителями власти и бизнеса подготовят пакет предложений по решению самых насущных для общества проблем.

Фоторепортаж подготовлен на основе собственных наблюдений автора и информации, предоставленной пресс-секретарем Общественной палаты РБ Екатериной Мисюковой.