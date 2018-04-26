Неразлучные кот с собакой из Уфы после всех испытаний обрели новую семью Фото: личный архив Елены В.







Неразлучные кот с собакой из Уфы после всех испытаний обрели новую семью Фото: личный архив Елены В.

УФА, 26 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Неразлучные кот Рома и собака Борабулечка обрели новую семью. Жительница Уфы Елена, у которой животные были полгода на передержке, рассказала агентству «Башинформ» подробности истории со счастливым финалом.

«Уникальное явление, когда собака и кот становятся единым целым. В Уфе Борабулечку, когда она был еще щенком, спасли от отстрела в городской организации, куда и был вызван отлов. Рому подобрали на обочине с переломами задних ног. Пока Ромашка лежал неподвижно после операций, его согревала и вылизывала Борабулечка, хотя сама была еще щеночком, — сообщила Елена. – Кот выдержал все испытания – от последствий травмы не осталось и следа, и в этом ему помогала Борабуля. Они вместе спят и играют – и даже не стоял вопрос, чтобы их разлучить. Очень долго мы искали им именно их человека, и чудо свершилось. Один звонок изменил их судьбу. Ромка и «его собака» Борабуля теперь стали жителями Самары – их взяли к себе замечательные люди. Еще у наших неразлучников появились четверолапые друзья, которые радушно приняли новых членов семьи».

Женщина вспоминает, что наблюдать за дружбой кота и собаки было одно удовольствие.

«Ромка всегда радуется, когда «его собаку» заводят в дом после прогулки: он ее умывает, вылизывает ей уши и обнимает при встрече. Словами не описать всю бурю эмоций, какую выдает эта парочка — это нужно видеть», — поделилась уфимка.

Она поблагодарила всех, кто делился в соцсетях сообщением о поиске хозяев для неразлучных животных, а также ветеринаров, которые вели кота Ромку после операции.