Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.74 ↑

EUR 75.32 ↓

26 апреля Четверг

Уфа   °

Неразлучные кот с собакой из Уфы после всех испытаний обрели новую семью

ОБЩЕСТВО

Неразлучные кот с собакой из Уфы после всех испытаний обрели новую семью

Фото: личный архив Елены В.

Неразлучные кот с собакой из Уфы после всех испытаний обрели новую семью

Фото: личный архив Елены В.

УФА, 26 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Неразлучные кот Рома и собака Борабулечка обрели новую семью. Жительница Уфы Елена, у которой животные были полгода на передержке, рассказала агентству «Башинформ» подробности истории со счастливым финалом.

«Уникальное явление, когда собака и кот становятся единым целым. В Уфе Борабулечку, когда она был еще щенком, спасли от отстрела в городской организации, куда и был вызван отлов. Рому подобрали на обочине с переломами задних ног. Пока Ромашка лежал неподвижно после операций, его согревала и вылизывала Борабулечка, хотя сама была еще щеночком, — сообщила Елена. – Кот выдержал все испытания – от последствий травмы не осталось и следа, и в этом ему помогала Борабуля. Они вместе спят и играют – и даже не стоял вопрос, чтобы их разлучить. Очень долго мы искали им именно их человека, и чудо свершилось. Один звонок изменил их судьбу. Ромка и «его собака» Борабуля теперь стали жителями Самары – их взяли к себе замечательные люди. Еще у наших неразлучников появились четверолапые друзья, которые радушно приняли новых членов семьи».

Женщина вспоминает, что наблюдать за дружбой кота и собаки было одно удовольствие.

«Ромка всегда радуется, когда «его собаку» заводят в дом после прогулки: он ее умывает, вылизывает ей уши и обнимает при встрече. Словами не описать всю бурю эмоций, какую выдает эта парочка — это нужно видеть», — поделилась уфимка.

Она поблагодарила всех, кто делился в соцсетях сообщением о поиске хозяев для неразлучных животных, а также ветеринаров, которые вели кота Ромку после операции.

Теги: животные
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии завершились поиски пропавшей 1 апреля Екатерины Зайнетдиновой
В Башкортостане полиция и волонтеры разыскивали пропавшую без вести Екатерину Зайнетдинову, 1987 года рождения. Как сообщалось ранее, женщина проживает
Полиция нашла малолетнюю школьницу из Башкирии, увезенную на автомобиле в неизвестном направлении
В Башкортостане днем 25 апреля пропала несовершеннолетняя школьница. В соцсетях появилось сообщение, что девочку похитили около бирской школы: посадили
ГИБДД останавливает водителей на въезде в Уфу
В среду, 25 апреля, в столице Башкирии усилили экипажи ДПС. По данным уфимского отдела ГИБДД, на въезде в город со стороны микрорайона Шакша проводят мас
Разыскиваемая в Уфе 6-летняя девочка нашлась и передана родителям - МВД Башкирии
Разыскиваемая в Уфе 6-летняя Татьяна Семичева нашлась и передана родителям, сообщает пресс-служба МВД по РБ. Напомним, информация﻿ о пропаже девочки появ
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть