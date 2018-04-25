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25 апреля Среда

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Полиция нашла малолетнюю школьницу из Башкирии, увезенную на автомобиле в неизвестном направлении

ОБЩЕСТВО

Полиция нашла малолетнюю школьницу из Башкирии, увезенную на автомобиле в неизвестном направлении Фото: автор

Полиция нашла малолетнюю школьницу из Башкирии, увезенную на автомобиле в неизвестном направлении Фото: автор

УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане днем 25 апреля пропала несовершеннолетняя школьница. В соцсетях появилось сообщение, что девочку похитили около бирской школы: посадили в отечественную машину и увезли в неизвестном направлении. Родственники ребенка заявили о случившемся в полицию.

Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием в правоохранительные органы.

«Сотрудниками полиции пропавшая девочка найдена и передана родственникам», — прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.

Двоюродный брат школьницы Александр сообщил «Башинформу» подробности случившегося. С его слов, у девочки больше месяца назад умерла мама, временное опекунство на себя оформила сестра ребенка. Права на дочь заявляет и её отец, который ранее с семьей не проживал.

«Моя сестренка пропала сегодня около 12.00. Очевидцы рассказали, что неизвестный посадил её в автомобиль, за рулем которого находился еще один мужчина. Также сказали, что она при этом плакала. О случившемся сразу сообщили в полицию и обратились к волонтёрам, в соцсети. Начались поиски. Через несколько часов стражи порядка по номеру машины нашли сестру и, как выяснилось, её отца в Пермском крае. Сейчас туда выехали следователи, которые должны привести их в Бирск, ориентировочно, либо ночью либо утром 26 апреля», — рассказал родственник.

 

  

  

Теги: поиск пропавших, МВД, дети
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