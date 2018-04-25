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25 апреля Среда

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Жителей Уфы приглашают присоединится к проекту «Живая Победа» и бесплатно реконструировать архивное фото военных лет

ОБЩЕСТВО

Жителей Уфы приглашают присоединится к проекту «Живая Победа» и бесплатно реконструировать архивное фото военных лет

Фото: проект «Живая Победа»

Жителей Уфы приглашают присоединится к проекту «Живая Победа» и бесплатно реконструировать архивное фото военных лет

Фото: проект «Живая Победа»

УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Жителей Уфы приглашают присоединится к всероссийскому проекту «Живая Победа». Проект инициирован в Екатеринбурге и реализуется на средства президентского гранта. Кроме Уфы и Екатеринбурга акция будет реализована в Тюмени, Перми, Челябинске, Ирбите, Нижнем Тагиле, Каменск-Уральске и Магнитогорске. В каждом из этих городов организаторы проведут реконструкцию одного общегородского снимка и 10 снимков из личных архивов горожан.

Для того чтобы принять участие в проекте необходимо зайти на сайт﻿ «Живая Победа»  и загрузить снимок из семейного архива военных лети в максимально хорошем разрешении и вашу собственную фотографию в настоящем времени. В случае, если фотокарточка будет принята к участию в проекте, с вами свяжутся организаторы. Участие в проекте бесплатное.

Кстати, всем желающим присоединится к проекту просьба поспешить. До завершения приема заявок осталось всего два дня. В Уфе ретро-фотосессия пройдет уже 28-30 апреля в Мультимедийном историческом парке «Россия — Моя История» (ул. Менделеева, 158).

«Великая Отечественная война — глава истории, неизвестные страницы которой открываются до сих пор. Все ее грани и отголоски сегодня хранятся в семейных альбомах, где на выцветающих фотокарточках запечатлены солдаты, труженики тыла и дети войны. С каждым годом их лица становятся от нас дальше и дальше, черты менее узнаваемы, а голоса еле уловимыми. Самое малое, что можем сделать мы — найти отражение наших предков в современниках, в каждом из нас. С помощью вспышки фотоаппарата мы предлагаем соединить два времени, отыскать генетические нити и убедиться: Великая Победа — это не забытая история, это мы с Вами», — сообщают организаторы.

Также организаторы проекта предлагают реконструировать знаковые и необычные черно-белые кадры, отображающие жизнь городов во время войны. В «оживлении» данных снимков могут принять участие все желающие.

Финалом проекта станет масштабная фотовыставка, которая пройдет во всех городах-участниках. 

Теги: день победы, проекты
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