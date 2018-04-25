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25 апреля Среда

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Внимание! В Башкирии ГИБДД проводит совместные рейды с судебными приставами и налоговой службой

ОБЩЕСТВО

Внимание! В Башкирии ГИБДД проводит совместные рейды с судебными приставами и налоговой службой Фото: Олег Яровиков

Внимание! В Башкирии ГИБДД проводит совместные рейды с судебными приставами и налоговой службой Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

ГИБДД Башкирии продолжает совместные рейды с судебными приставами и налоговой службой, направленные на выявление водителей, имеющих неоплаченные штрафы.

По информации пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, сегодня рейды проходят в Уфе. Определить должников в транспортном потоке автоинспекторам помогает автоматизированный комплекс «Дорожный пристав». Это прибор, который по номеру движущегося автомобиля определяет — имеется ли исполнительное производство в отношении его владельца. Система информирует об этом звуковым сигналом и одновременно выводит номер автомобиля на экран монитора. Сотрудники ГИБДД принимают необходимые меры реагирования для остановки данного автомобиля, после чего судебные приставы производят арест и эвакуацию транспортного средства. «Будьте внимательны! Оплачивайте штрафы своевременно», — предупреждают дорожные полицейские. 

Теги: рейды ГИБДД
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