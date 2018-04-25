В Уфе на дебатах «Единой России» подняты вопросы борьбы с коррупцией и кадрового обновления власти Фото: пресс-служба Единой России В Уфе на дебатах «Единой России» подняты вопросы борьбы с коррупцией и кадрового обновления власти Фото: пресс-служба Единой России

УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Уфе состоялись очередные дебаты в рамках предварительного голосования «Единой России». Участниками стали председатель общественной организации инвалидов «Союз «Чернобыль» города Уфы Фарит Бахметов, экономист Евгений Дзюба, представитель Уфимского филиала ООО «РН-Бурение» Владислав Евдокимов, маркетолог ООО «ПТФ-Башторгсервис» Алексей Прокофьев, депутат Госсобрания РБ Римма Утяшева и руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Люция Юлуева. Встреча прошла на тему «Обновление партии «Единая Россия»: от партии власти к партии путинского большинства».

Многие выступающие говорили о поддержке идей, озвученных в Послании Президента страны. Алексей Прокофьев и Люция Юлуева отметили необходимость обновления через приход новых кадров, молодых людей, которыми они как раз являются. Пенсионер Фарит Бахметов поднял проблему социальной незащищенности некоторых слоев общества. Римма Утяшева сделала упор на развитие системы здравоохранения. С высказываниями коллег поспорил Евгений Дзюба. По его мнению, в России всё благополучно во внешней политике, но внутренняя — нуждается в изменениях. Как считает выступающий, начать нужно с борьбы с коррупцией, потому что какие бы прекрасные законы и программы ни были, их реализация невозможна при высоком уровне коррупции. Для этого, как считает участник праймериз, нельзя допускать, чтобы один человек по совместительству занимал должности на государственном и корпоративном уровнях.

«Если мы будем допускать такое совместительство, то будем увеличивать коррупционные риски», — считает Евгений Дзюба.

Фарит Бахметов подчеркнул, что в партии путинского большинства предстоит работать так, чтобы каждый житель страны был услышан.

«Единая Россия» является движущей силой в нашей стране. Об этом говорит возрастающее число наших соратников и единомышленников. Наша главная задача — донести до граждан, что цели партии и Владимира Путина — едины», — уверен Владислав Евдокимов.

Алексей Прокофьев подчеркнул, что сегодня запрос в обществе на коренные изменения власти колоссальный. При этом, по мнению выступающего, не стоит забывать, что каждый гражданин должен нести ответственность за свою страну. Примером в этом плане могут быть законодатели, которые сегодня оказываются на передовой.

Люция Юлуева отметила, что «Единой России» нужны новые лидеры, инициативы и подходы в работе с людьми.

«Мы не можем ставить великие неосуществимые цели, самые главные задачи у нас сегодня — чтобы у республики был хороший бюджет, чтобы мы могли выполнить те задачи, которые поставил перед нами в своем Послании Глава Башкортостана Рустэм Хамитов. Надо добиться того, чтобы обманутые дольщики получили свои квартиры. Очень важным является и образование. Считаю, что образование на селе не должно отличаться от образования в городе», — сказала Римма Утяшева.