МФЦ Башкирии поможет участникам акции «Бессмертный полк» Фото: Олег Яровиков МФЦ Башкирии поможет участникам акции «Бессмертный полк» Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В преддверии празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне с сегодняшнего дня и до 8 мая в МФЦ Башкирии организован прием заявителей, желающих участвовать в акции «Бессмертный полк».

Как сообщили в пресс-службе МФЦ Башкирии, в эти дни специалисты операционного зала помогут всем желающим внести историю родственников — участников Великой Отечественной войны в электронную Книгу памяти «Бессмертный полк». Разместить информацию на сайте www.moypolk.ru сможет каждый обратившийся в офисы МФЦ.

Кроме того, сотрудники многофункциональных центров будут сканировать и печатать фотографии для участия в параде, посвященном Дню Победы, и шествии «Бессмертного полка» форматом А4.

В офисе, расположенном по адресу: Уфа, ул. Новомостовая, 8, можно напечатать фотографию большего формата — А3.

Акция проводится в следующих офисах МФЦ республики:

Уфа, ул. Новомостовая, 8;

Уфа, ул. Интернациональная, 113;

Уфа, ул. Менделеева, 205а;

Уфа, ул. Б. Бикбая, 44;

Уфа, ул. Губайдуллина, 6;

Уфа, ул. М. Рыльского, 2/1;

Уфа, ул. Менделеева, 137, к.4;

Уфа, ул. Дагестанская, 2;

Уфа, ул. Г. Мушникова, 17;

Уфа, пр. Октября, 4/1;

Стерлитамак, ул. Худайбердина, 83;

Кумертау, ул. Гафури, 35;

Октябрьский, ул. Кортунова, 15;

Белебей, ул. Революционеров, 3;

Янаул, ул. Азина, 29;

Сибай, ул. Горького, 74к;

Белорецк, ул. 5 Июля, 3;

Месягутово, ул. И.Усова, 3.