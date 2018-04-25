Жительница Краснокамского района Башкирии отметила 100-летний юбилей Фото: Госкомитет РБ по делам юстиции Жительница Краснокамского района Башкирии отметила 100-летний юбилей Фото: Госкомитет РБ по делам юстиции

УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

На днях жительница села Новонагаево Краснокамского района Миннур Имамова отметила свой 100-летний юбилей. В этот знаменательный день в доме старшей дочери именинницы собралась вся большая семья Имамовых. Также поздравить Миннур Шамсиахметовну пришли сотрудники администрации района, пенсионного фонда, отдела ЗАГС Краснокамского района, сельского совета. Почетному юбиляру вручили поздравление от имени Президента России и множество подарков, сообщает Госкомитет РБ по делам юстиции.

Юбиляр прожила долгую, удивительную и нелегкую жизнь. В годовалом возрасте она осталась без матери, сумела окончить четыре класса сельской школы, вышла замуж за односельчанина, проводила мужа на войну. К счастью, он вернулся живым и здоровым, однако прожил совсем недолго, всего 65 лет. Супруги Имамовы вырастили пять детей. Все дети стали прекрасными людьми, заслуженные работники в различных сферах деятельности — в банковском деле, строительстве, торговле, муниципальной службе. У бабушки сегодня восемь внуков и 13 правнуков.