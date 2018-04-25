Иллюзия весны: Ночную Уфу накрыло снежное одеяло Фото: автор | Видео: автор Иллюзия весны: Ночную Уфу накрыло снежное одеяло Фото: автор | Видео: автор

УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В столице Башкортостана на улице не по-апрельски холодно. Ночью 25 апреля город накрыло снежное одеяло. Последовало продолжение снегопада, начавшегося еще утром 24 апреля.

Белые хлопья заполонили газоны, облепили припаркованные во дворах автомобили. Непродолжительный снегопад сменился таким же дождем – намокшие дороги заблестели в свете ночных фонарей.

Все чаще граждане задают друг другу одни и те же вопросы: «Что происходит с погодой? Это нормально для весны? Когда уже будет тепло?». По информации телеканала РЕН ТВ, почти тропические ливни, полутораметровые сугробы и настоящие штормы — явления, не очень характерные для этого времени года, принес «ныряющий» циклон. Он так называется из-за своей траектории. Циклон «похозяйничал» уже в Москве, Кирове и на днях добрался до Уфы. Ветер разогнался до рекордных 25 метров в секунду. «Ныряющий» циклон сносит все на своем пути. Видимо, эта погодная аномалия решила оставить россиян без весны и лета.

Ученые считают, всё, что происходит сейчас с погодой — не случайность, а вполне предсказуемые последствия охлаждения Гольфстрима. Это значит, что жаркого лета, к которому привыкли в Европе, не будет.

По данным республиканского МЧС, ночью 25 апреля на отдельных участках автотрасс в Башкортостане ожидается гололедица и ухудшение видимости в снеге до 500-1000 метров. В ближайшие три дня на территории региона прогнозируются осадки в виде снега и дождя, а также усиление ветра до 18 м/с.