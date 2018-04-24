УФА, 24 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Уже не первый год на профессиональных площадках поднимается тема освещения деятельности благотворительных фондов, некоммерческих организаций в средствах массовой информации. И почти каждый раз обсуждение сводится к претензиям и упрекам представителей НКО в адрес журналистов об отсутствии реакции на их «интересные» проекты, а для масс-медиа, особенно крупных, информация о проектах некоммерческого сектора не всегда бывает стабильно интересной, парируют СМИ. Взаимодействие СМИ и НКО стало темой для дискуссии на площадке форума «Сообщество» в Уфе, в ходе которого участники пытались найти пути взаимовыгодного сотрудничества.

«Я согласна, что многие НКО из-за того, что они непрофессиональные организации, не умеют грамотно донести и рассказать о своих проектах, четко донести свою мысль, используют много штампов, не всегда готовы преподнести готовый пресс-релиз, который можно сразу же разместить в СМИ. Но и со стороны СМИ тоже есть равнодушие, невнимательное или даже безразличное отношение к НКО, — привела доводы учредитель фонда «Наши дети» и корреспондент Агентства социальной информации Ольга Власова. — Наша площадка готова к диалогу и приглашает все некоммерческие организации к сотрудничеству на сайте».

По словам главного редактора ИА «Башинформ» Артема Валеева, раз некоммерческие организации выполняют социально значимое дело, значит нужно заранее планировать взаимодействие со СМИ, так как средствам массовой информации самим приходится бороться на конкурентном поле за внимание аудитории.

Сегодня все уходят в соцсети и для этого необязательно коммуницировать с официальными СМИ, считает председатель Комитета республиканского парламента по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Эльвира Аиткулова: «Когда вы появляетесь в соцсети с большим количеством подписчиков в аккаунте о деятельности НКО, сами СМИ вас обязательно найдут. Поэтому, если НКО видит своей задачей узнаваемость, то можно искать альтернативные пути, осваивать самим виртуальное пространство, а не опираться только на СМИ. Самое главное — человеческие коммуникации. И если мы хотим, что бы нас видели, слышали, с нами общались, необходимо знакомиться, проводить мастер-классы, тренинги».

Как работают с темой благотворительности в холдинге ГТРК «Башкортостан» рассказал Рустам Зарафутдинов. «В первую очередь это сбор средств и для лечения детей, и мы работаем только с крупными благотворительными фондами – «Русфонд», «Мархамат». В 2017 году телеканал помог собрать «Русфонду» почти 9 млн рублей для лечения более чем 40 детишкам. Но более, чем выпускать в эфир один сюжет в неделю о сборе средств для больного ребенка, мы не можем. Такая информация не должна стать привычной для зрителя, иначе ее эффективность страдает», — отметил Зарафутдинов.

«Название нашей секции – СМИ как агент общественных изменений. Здесь вопрос дискуссионный — то ли мы идем вслед за зрителем, то ли мы зрителя ведем за собой, — добавила Эльвира Аиткулова. - Сегодня во всех СМИ по рейтингу зашкаливает криминал и здесь запрос к СМИ стоит совершенно в другом контенте. Зрители, слушатели, читатели не просят материалы про НКО , и они, действительно, не набирают миллионы просмотров».

«Налаживать взаимодействие СМИ и НКО должны Общественные палаты регионов, — сказал секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев. - Один из поводов – президентские гранты. Их много — 7 млрд рублей в год, есть хорошие проекты и мы заинтересованы, чтобы заслушивать самые лучшие приходили журналисты, население, чтобы было понятно, на что деньги идут».

Два года назад Общественной палатой Башкортостана был создан ресурсный центр поддержки НКО, основным направлением деятельности которого является консультационная и информационная поддержка НКО. В ходе прошедшего круглого стола, было озвучено также предложение для НКО выделять 3% от суммы выигранных грантов на освещение своих проектов в СМИ. Но оно не получило всеобщего одобрения. Некоммерческими организациям было рекомендовано продолжать искать свою нишу в СМИ, активнее позиционировать себя в виртуальном пространстве, учиться новым технологиям продвижения.