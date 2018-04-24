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В уфимском детсаду выявлены нарушения санитарных норм

ОБЩЕСТВО

В уфимском детсаду выявлены нарушения санитарных норм Фото: автор

В уфимском детсаду выявлены нарушения санитарных норм Фото: автор

УФА, 24 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Управление Роспотребнадзора по Башкортостану планово проверило уфимский детский сад №228. По информации пресс-службы ведомства, специалисты выявили следующие нарушения санитарных норм:

— низкий процент охвата обследованием детей на яйца остриц (57,1%);

 — профилактическая и текущая дезинфекция в ясельных группах не проводится;

 — отсутствуют медицинский контроль за организацией физического воспитания и наблюдение за правильным проведением мероприятий по физкультуре с учетом пола, возраста и состояния здоровья детей;

 — в раздевалках недостаточно шкафов для детской одежды и обуви;

 — допускается использование кроватей с мягким ложем;

 — нарушается режим стирки игрушек;

 — нет контроля за утренним приемом детей для выявления катаральных явлений и интоксикации;

 — не представлены сведения о прохождении медосмотра и сведения о привитости отдельных сотрудников;

 — отсутствует производственный контроль за соблюдением санитарных правил и проведением профилактических мероприятий при выполнении и оказании услуг.

Кроме того, детский сад оказывает платные образовательные услуги в рамках реализации программы дошкольного образования. Специалисты надзорного ведомства проверили договоры об образовании между учреждением и родителями. Оказалось, что здесь были нарушены нормы Закона РФ «О защите прав потребителей», а именно, предусмотрена обязанность потребителя оплачивать услуги только в безналичной форме. По закону, форму оплаты можно выбирать по желанию: либо наличный, либо безналичный расчет.

В связи с выявленными нарушениями республиканский Роспотребнадзор предъявил иск в суд о прекращении МБДОУ Детский сад №228 противоправных действий в отношении неопределенного круга потребителей. Суд Советского района Уфы своим решением данное исковое заявление удовлетворил в полном объеме, сообщили в ведомстве.

  

Теги: Роспотребнадзор, детский сад, нарушения
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