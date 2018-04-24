УФА, 24 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На территории Башкортостана эпидемический подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в эпидсезон 2017-2018 годов регистрировался в течение десяти недель – с 5 февраля по 15 апреля. За это время гриппом и ОРВИ переболели 275 303 человека (6,8% от численности населения РБ). Детей заболело 180 763 человека (23,1% от детского контингента РБ). По данным регионального Управления Роспотребнадзора, в общей сумме заболевших доля детей составила 65,7%.

В Уфе за период эпидемии переболело 83 343 человека (7,4% от численности населения города), среди них – 50 953 детей (25%). Доля детей от общего числа заболевших по столице составила 61%.

«Эпидемия расценивается как низкой интенсивности, с преимущественным поражением детей, и характеризовалась растянутостью эпидпроцесса. Она была вызвана гриппом А(H1N1)2009, в конце присоединился грипп В, что и привело к удлинению эпидемического процесса», — пояснили в ведомстве.