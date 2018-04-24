Древесные отходы и остатки сгнивших зерен: В Башкирии предприятие ответит за захламление территории
Древесные отходы и остатки сгнивших зерен: В Башкирии предприятие ответит за захламление территории Фото: пресс-служба Минэкологии РБ
Древесные отходы и остатки сгнивших зерен: В Башкирии предприятие ответит за захламление территории Фото: пресс-служба Минэкологии РБ
УФА, 24 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Ишимбайском районе Башкортостана инспекторы Стерлитамакского территориального управления Минэкологии РБ провели рейдовые мероприятия. Они обследовали местность и выявили захламление в селе Салихово.
«Несанкционированное размещение отходов производства: доски, древесные отходы, бревна, кирпичи, смешанные с остатками сгнивших зерен – было допущено около зерновых складов предприятием «Салават», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Общая площадь захламления составила 90 кв. метров, объем – 135 куб. метров. По данному факту должностное лицо привлечено к административной ответственности. Выдано представление об устранении нарушения.