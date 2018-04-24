В Башкирии размыло внутрипоселковую дорогу: без автоснабжения остались четыре жилых дома Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ В Башкирии размыло внутрипоселковую дорогу: без автоснабжения остались четыре жилых дома Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 24 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В единую диспетчерскую службу Илишевского района Башкортостана 24 апреля поступило сообщение о том, что в деревне Ибрагим размыло участок внутрипоселковой дороги.

По информации пресс-службы республиканского МЧС, из-за этого происшествия без автоснабжения остались четыре жилых дома, в которых проживают девять человек, включая двоих детей.

«В месте размытия участка дороги установлен пешеходный мост. До жилых домов от места размыва сто метров. Если случится пожар, есть возможность протянуть магистральную линию, установив автоцистерну на водоем для подачи воды на тушение. Такая же ситуация с медицинским обеспечением: в случае необходимости больных можно будет транспортировать на носилках», — сообщили в ведомстве.

По словам замглавы Илишевского района по строительству и ЖКХ Алмаза Набиева, 25 апреля планируется завершить работы по восстановлению данного участка, техника готова.