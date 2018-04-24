Рустэм Хамитов встретился с секретарем Общественной палаты России Валерием Фадеевым Фото: пресс-служба Главы Башкортостана







Рустэм Хамитов встретился с секретарем Общественной палаты России Валерием Фадеевым Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 24 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Доме Республики Глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с секретарём Общественной палаты России Валерием Фадеевым.

Стороны обсудили различные аспекты социально-экономического развития региона. В их числе – привлечение инвестиций, взаимодействие малого и крупного бизнеса, укрепление агропромышленного комплекса, туристические возможности республики, поддержка общественных инициатив. Рустэм Хамитов рассказал о крупных инвестпроектах, которые реализуются в промышленности и сельском хозяйстве Башкортостана, а также о предстоящих в ближайшие годы масштабных событиях. Глава региона подчеркнул, что сегодня республика по праву является ведущей конгрессной площадкой России.

Важной темой обсуждения стала экология, в том числе опыт Башкортостана в области хранения, сортировки и переработки твёрдых бытовых отходов.

– Например, сейчас острейшая тема, особенно в Подмосковье и соседних с ним регионах – это мусор. Поток мусора такой, что никто с ним уже справиться не может. Тему надо было поднимать и начинать решать много лет назад. А теперь уже население недовольно, перекрывает дороги, в Ядрово, в Волоколамском районе постоянные митинги. Есть тема мусоросжигательных заводов, против которых тоже выступает население, – отметил Валерий Фадеев по итогам встречи. – В Башкирии эта тема начала решаться много лет назад. И здесь эта проблема практически решена. Мы обсуждали, что опыт республики надо обязательно использовать для других регионов страны.

В ходе беседы также была затронута тема использования опыта наблюдателей, подготовленных Общественной палатой к выборам Президента России, которые состоялись 18 марта.

– В республике было подготовлено 10 тысяч наблюдателей, практически по три наблюдателя на каждый избирательный участок. Ваша республика показала просто поразительный результат. Это, по-моему, место номер один. Работа была проделана огромная, – отметил Валерий Фадеев. – Следующая задача – и решение Советом Федерации и Государственной Думой уже принято – хороший опыт наблюдения на выборах Президента распространить на все другие выборы, в том числе на выборы глав субъектов Российской Федерации, законодательных собраний. Сейчас мы обсуждали, что, может быть, стоит принять республиканский закон, который позволил бы организовать такое наблюдение уже осенью на выборах в региональное заксобрание и на следующий год – на выборах Главы республики.

Валерий Фадеев предложил использовать возможности Общественной палаты России для проведения дискуссий по ключевым темам региональной политики, инициирования изменений в законодательство страны. По его мнению, деятельность власти и бизнеса должна быть прежде всего ориентирована на повышение качества жизни людей, их материальное и моральное благополучие.

– Вся экономическая деятельность не для того, чтобы отдельные лица получили прибыль, – сказал Валерий Фадеев. – Она для того, чтобы люди жили хорошо, были рабочие места, развивались посёлки, города. Абстрактная эффективность никому не нужна.