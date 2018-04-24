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Башкирия присоединится к Всероссийской акции «Чистый берег»

ОБЩЕСТВО

Башкирия присоединится к Всероссийской акции «Чистый берег» Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

Башкирия присоединится к Всероссийской акции «Чистый берег» Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 24 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане с 11 по 30 мая пройдет Всероссийская акция «Чистый берег», инициированная МЧС России. К участию в мероприятии будут привлечены пожарно-спасательные, аварийно-спасательные подразделения республиканского МЧС, общественные, волонтерские, студенческие и ветеранские организации, активные граждане, а также студенты и школьники 10-11 классов.

Экологическая акция направлена на наведение и поддержание санитарного порядка на берегах водоёмов, развитие общественной активности и бережного отношения к природе детей и молодежи через участие в природоохранных мероприятиях. Организаторы надеются на консолидацию усилий населения, специалистов в области экологии и охраны природы, журналистов, представителей местной администрации и бизнес-сообщества для решения местных экологических проблем.

«Опыт прошлых лет показал, что жители Башкортостана не безразлично относятся к природе края. В 2017 году количество участников акции составило 11525 человек. Удалось охватить 347 водоемов, протяженностью береговой линии 253309 метров», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ.

   

  

Теги: МЧС, экология
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