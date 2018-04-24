Проект ученых из Башкирии - призер международного конкурса для специалистов по связям с общественностью Фото: предоставлено оргкомитетом конкурса «Пресс-служба года 2017» Проект ученых из Башкирии - призер международного конкурса для специалистов по связям с общественностью Фото: предоставлено оргкомитетом конкурса «Пресс-служба года 2017»

УФА, 24 апр 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Проект Института стратегических исследований Академии наук Башкортостана по информационному сопровождению Программы поддержки местных инициатив стал призером международного конкурса для специалистов по связям с общественностью «Пресс-служба года 2017» в номинации «PR с нуля».

Из проектов, номинированных в этой категории, жюри отметило сложность и междисциплинарность пиар-проекта, реализованного в течение 2017 года группой ученых Академии наук РБ.

«Конечно, жюри должно быть беспристрастным, но за некоторые проекты я по-настоящему «болела», и проект Института стратегических исследований Республики Башкортостан «Программа поддержки местных инициатив» — один из них, — сказала член жюри, руководитель аналитического центра Brand Analytics Светлана Крылова.

Она оценила также сложность и проблематику проекта — изначально низкий уровень доверия и критическое отношение населения к любым инициативам органов власти, которое наблюдается по всей России.

«Тем важнее выстраивание открытого диалога, который получилось наладить организаторам проекта. Стоит отметить высокий уровень профессионализма в выборе каналов коммуникации — были задействованы все необходимые инструменты — начиная от соцсетей и заканчивая телефонными консультациями. Таким образом, удалось снять барьеры и максимально охватить целевую аудиторию — каждый мог получить информацию удобным ему способом», — отметила эксперт.

Отличительной чертой проекта является применение научных наработок, использованных учеными в рамках разработки Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2030 года.

«Нельзя не отметить и прекрасную работу по позиционированию проекта: с одной стороны использование экспертного сообщества — молодых ученых-социологов, экономистов и антропологов, с другой стороны – использование объединяющих национальных традиций и идей — это коммуникация на тех самых «инсайтах» — самоопределении и глубинных поведенческих паттернах аудитории», — выделила особенности проекта Светлана Крылова.

«Программа поддержки местных инициатив, реализуемая правительством региона — это частный случай самоорганизации жителей для решения местных проблем, — рассказал научный сотрудник ИСИ РБ Александр Куликов. — Инициативное бюджетирование мы взяли как частный случай самоорганизации населения, решения общих проблем «всем миром». Тем более, что в культуре республики живы такие традиции взаимопомощи, как «өмә», «кәңәш».

По мнению ученых, самый главный результат пиар-проекта — обсуждение и решение большего числа местных проблем, большее вовлечение жителей в процессы инициативного бюджетирования. В 2017 году число вопросов, актуальных для села или городского двора, улицы и решенных с помощью механизмов Программы поддержки местных инициатив РБ, увеличилось на 500 и составило 2500. Это благоустроенные дворики, скверы, парки, отремонтированные школы и здания сельских клубов, библиотек. А в состав инициативных групп вошли шесть тысяч жителей республики, что в полтора раза больше предыдущего года.

Второй немаловажный элемент эффективного внедрения инициативного бюджетирования — доверие к муниципальной власти. Поэтому проект и называется «Участие граждан в решении местных проблем и эффективный диалог с властью».

«Эти задачи были обозначены заказчиком проекта — Правительством Республики Башкортостан. Кроме увеличения числа участников и количества решенных вопросов, требовалось разработать и внедрить открытую систему отбора победителей конкурса и увеличить доверие к системе, поскольку развитие механизмов инициативного бюджетирования предусмотрено и Стратегией социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2030 года», — отметил руководитель проекта, пресс-секретарь Института стратегических исследований Академии наук РБ Газиз Юсупов. Ему и вручила награду Светлана Крылова на итоговом форуме конкурса «Пресс-служба года 2017» в Москве.