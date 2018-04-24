Члены Общественной палаты России провели рейд по домам-интернатам Башкирии Фото: Общественная палата РФ

Члены Общественной палаты России провели рейд по домам-интернатам Башкирии Фото: Общественная палата РФ

УФА, 24 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Накануне форума «Сообщество» в Уфе член Общественной палаты РФ Андрей Царев и соучредитель благотворительного фонда поддержки детей с особенностями развития «Я есть!» актриса Ксения Алферова проинспектировали учреждения для наиболее уязвимых категорий граждан — Серафимовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей, Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов и Буздякский психоневрологический интернат.

Особое внимание общественники уделили детскому дому-интернату для умственно отсталых детей. В этом учреждении живут 334 ребенка с разной степенью инвалидности, большинство из них — дети-сироты, от которых отказались родители. Среди воспитанников самые тяжелые дети — лежачие и не способные самостоятельно есть, они вынуждены практически всегда находиться в кровати, что вызвало неодобрительную реакцию у общественников.

«Такие дети не должны находиться целый день в кровати, в постель они должны возвращаться только на сон, в остальное время им нужно создавать другие условия для реабилитации», — сказала Ксения Алферова. — Сегодня много чего нужно менять, главное, чтобы руководство хотело этим заниматься. Я разных директоров видела, и некоторых хочется сразу за дверь выставить, потому что они не способны обеспечить нормальное будущее проживающим. А здесь я вижу желание изменить ситуацию. Руководители учреждений должны понимать, что это дом для ребенка, это не пионерский лагерь, куда ты приехал и уехал и где неважно, есть ли тумбочки или картины на стенах».

Отдельное внимание Ксения Алферова обратила на то, каким она хотела бы видеть персонал домов-интернатов: «Наша задача состоит в том, чтобы нянечки и воспитатели увидели, каким ребенок может быть в семье или даже в интернате, если бы с ним занимались с самого детства, как с любым обычным ребенком: учили с ним стихи, учили писать, читать, водили в театр, кино. Няни, которые ухаживают за маломобильными детьми, просто не осознают, что эти дети смогут постепенно самостоятельно сесть или что-то взять в руки. Просто в силу отдаленности не хватает специалистов, не хватает опыта и знаний, этим чудесным женщинам сложно, не потому что дети тяжелые, а потому что угол зрения у них на то, что ребенок не может. Нужно делать акцент, что ребенок может».

Ксения Алферова затронула вопрос толерантного отношения к особенным детям в современном обществе.

«Если ты ставишь на ребенке крест, то и сам ребенок, как и любой человек, поставит на себе крест. А если ты видишь в нем большой потенциал, то он, как деревце, начинает расти и вопреки всему расцветает. За каждой особенностью ребенка скрыт талант, его надо искать, единственная задача у общества — это открыть свое сердце и понять, что у каждого человека есть свои особенности. Пока это только дети, их нужно многому научить, научить жить самостоятельно. Стремление к решению этих задач я вижу на уровне министерства семьи и труда Башкортостана, они давно пытаются найти новый вектор социального развития», — подчеркнула Ксения Алферова.

Разделяя ее мнение, член Общественной палаты РФ Андрей Царев также обратил внимание на проблему восприятия людей с ментальной инвалидностью.

«Как сделать, чтобы качество жизни людей с ментальными нарушениями улучшилось? Как сделать, чтобы они смогли получить образование, основы какой-то профессии и получить место для трудовой занятости? Если человек не может трудиться, то ему нужно быть социально полезным обществу. Для того чтобы это происходило, нужно, чтобы в регионе была принята региональная концепция жизнеустройства людей с ментальной инвалидностью, которая бы прописала цели, задачи и этапы реализации в течение пяти лет, например. Важно, чтобы в разработке концепции участвовали органы исполнительной власти субъектов, это должен быть межведомственный документ, на который люди могли бы ориентироваться», — заявил Андрей Царев.

Он также выразил надежду, что подобные общественные проверки будут импульсом для органов власти, для учреждений по улучшению качества жизни людей с инвалидностью.

По итогам прошедших общественных проверок будет составлена дорожная карта для учреждений с рекомендациями и видением того, в каком направлении нужно двигаться дальше. Эти же рекомендации будут направлены и в правительство Башкортостана.

Форум «Сообщество», в преддверии которого Андрей Царев и Ксения Алферова посетили социальные учреждения Башкирии, проходит в Уфе. На нем обсуждают проблемы социального неравенства в обществе и другие вопросы.