В Уфе общественники со всего ПФО дискутируют о достойной жизни и социальном равенстве в России Фото: Олег Яровиков





















В Уфе общественники со всего ПФО дискутируют о достойной жизни и социальном равенстве в России Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе в рамках регионального форума Общественной палаты России «Сообщество» представители некоммерческого сообщества почти со всех регионов Приволжского федерального округа, а также руководители Общественных палат субъектов поднимают темы обеспечения достойной жизни россиян и социального равенства в стране. По словам председателя Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константина Толкачева, именно общественники тонко чувствуют все процессы, происходящие в социуме, и способны без прикрас заявить об имеющихся проблемах, в том числе в заявленной теме.

Социальное неравенство в России в последние годы усугубляется. И это можно объяснить не только экономическим и финансовым кризисом. По данным исследования, которые привел председатель Комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов, Россия находится на третьем месте среди 82 стран мира по региональному неравенству.

«Но если сравнить Россию с крупными странами по неравенству доходов, то мы намного опережаем, в хорошем смысле этого слова, такие страны, как Китай, США и Бразилия, не говоря уже о странах третьего мира, — сказал президент партнерства «Новый экономический рост» Михаил Дмитриев. — Выравнивающая политика российских властей оказалась весьма успешной и работает. Кампания по повышению зарплат бюджетников, которая велась с 2012 года, сильно повлияла но то, что дифференциация по зарплате в стране стала намного меньше, чем дифференциация по доходам — это объективная реальность. У нас огромное неравенство по валовому доходу на душу населения между регионами. Есть регионы, которые близки к уровню Северной Африки, есть близкие к уровню Канады. В последние годы по зарплате и особенно по доходам населения происходило уменьшение дифференциации. Благодаря федеральным субсидиям и дотациям разница в уровне бюджетной обеспеченности на душу населения всего 25% — это огромное выравнивание, которое прежде всего выливается в социальные выплаты и зарплаты бюджетного сектора».

Увеличить доходы населения на периферии больших городов можно было бы, улучшив транспортную доступность между периферийными городами и центрами по всей стране, считает Михаил Дмитриев. Он привел в пример некоторые успешные малые территории в России, которые нашли эффективные специализации от аграрных, добывающих, промышленных и до сферы услуг, и развили темпы роста. К сожалению, когда в регион приходят крупные компании, с которыми субъект начинает развиваться, уничтожается средний и малый бизнес, — это социальная проблема, отметил секретарь Общественной Палаты России Валерий Фадеев.

Пример развития территорий привела и председатель Комиссии по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Евгения Уваркина, когда активист возродил храм в деревне Сизьма в Вологодской области, где находятся 143 мощи святых, и вымирающая деревня стала центром туризма.

«Нам крайне важно увидеть потенциал каждой территории. Наша задача обеспечить сопричастность, вовлеченность людей в эти процессы», — подытожила Евгения Уваркина.

Чем можно регулировать социальное неравенство, рассказал заместитель председателя Комиссии по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и взаимодействию с ОНК Илья Семин.

«В первую очередь разумнее говорить о прогрессивной ставке налогов, когда для состоятельных людей со сверхдоходами этот налог выше, для малообеспеченных бедных людей налог ниже, а для среднего класса ничего не меняется. Конечно, эту меру надо сопровождать введением необлагаемого минимума. Во-вторых, неравенство выражается в региональном развитии: богатые богатеют, бедные беднеют. Я считаю, что у городов сейчас нет стимула заниматься экономическим развитием, развивать бизнес. Решение — часть прироста доходов оставлять в том муниципалитете, где человек живет. Еще один пункт, касающийся самозанятых граждан, нигде не зарегистрированных. Законопроект Минфина по легализации лишь отпугнет этих людей. Что нужно — сделать гораздо более простую схему регистрации самозанятых, через уведомительную регистрацию — покупку патентов через сайт или МФЦ, — считает член Общественной палаты РФ Илья Семин. — Кроме того, сейчас хотят убрать пониженную ставку НДС на льготные товары, надо выработать замены этих льгот».

«Есть фундаментальная проблема — по-настоящему богатые не платят 13-процентный налог, — продолжил эту тему Валерий Фадеев. - Есть данные налоговой службы, сколько они платят НДФЛ, а есть оценка рынка, сколько они покупают шикарных часов, автомобилей, яхт, недвижимости. Можно оценить, сколько они на это потратили, и сопоставить расходы и доходы. И выяснится, что богатые семьи не доплачивают 500 миллиардов рублей по ставке 13%, реально они платят 5, 3, 2, 1%. Я поднимал этот вопрос в Госдуме, меня сразу обозвали большевиком, который хочет отнять деньги, а я этого не хочу. Я хочу, чтобы по-настоящему богатые граждане заплатили 13%, так же, как платят все бедные. По мировым экономическим данным, социальное государство невозможно без прогрессивной шкалы налогообложения».

В ходе пленарного заседания высказывались различные предложения по выравниванию социального неравенства и улучшению благополучия россиян. Речь шла о необходимости строительства производств в регионах, справедливом расселении из аварийного жилья, обеспеченности лекарствами, концепции активного долголетия, борьбе с коррупцией. Эти и другие вопросы обсуждаются сейчас на секциях и круглых столах. Форум «Сообщество» продолжает работу.