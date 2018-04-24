В аэропорту Уфы эвакуировали сотрудников и пассажиров
В аэропорту Уфы эвакуировали сотрудников и пассажиров Фото: Олег Яровиков
В аэропорту Уфы эвакуировали сотрудников и пассажиров Фото: Олег Яровиков
УФА, 24 апр 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.
24 апреля в аэропорту Уфы прошла тренировочная эвакуация. Учения проводились совместно с 22 отрядом ФПС по РБ. Пассажиров и сотрудников аэропорта попросили покинуть здание терминала внутренних воздушных линий.
По словам руководителя пресс-службы Международного аэропорта «Уфа» Татьяны Ризван, пожарные расчеты прибыли на место через три минуты после объявления тревоги. Сама эвакуация длилась 15 минут и никак не повлияла на расписание рейсов. После «тренировки» аэровокзал продолжил работать в штатном режиме.