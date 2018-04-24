ГИБДД предлагает изменить правила сдачи экзамена на водительские права Фото: ИА «Башинформ» ГИБДД предлагает изменить правила сдачи экзамена на водительские права Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 24 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В России могут изменить правила сдачи экзаменов при получении водительских прав, сообщают «Известия».

В частности, ГИБДД предлагает объединить задания на площадке и в городе.

По словам главы Госавтоинспекции Михаила Черникова, это позволит увидеть, как будущие водители ориентируются в пространстве, повысить их грамотность, а также сократить число аварий на дорогах.

Количество аварий с участием неопытных водителей в прошлом году снизилось на 15 процентов. Как подчеркнул глава ГИБДД, на это повлияло изменение правил выдачи и получения удостоверений на право управления транспортным средством, которые вступили в силу с 14 октября 2017 года.