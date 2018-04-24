СМИ сообщили о беспрецедентном плане Путина по повышению уровня жизни россиян Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков СМИ сообщили о беспрецедентном плане Путина по повышению уровня жизни россиян Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

УФА, 24 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Президент России Владимир Путин планирует выделить 10 трлн рублей на здравоохранение, образование и инфраструктуру для повышения темпов экономического роста в стране. После инаугурации 7 мая глава государства подпишет указ, в котором будет расписан план «решительного прорыва» в повышении уровня жизни, сообщает РИА Новости.

Цифра в 10 трлн появилась совсем недавно и может подвергнуться изменениям. Основные расходы запланированы на период после 2020 года, однако некоторые траты могут коснуться и 2018-го.

Ожидается, что эти расходы будут сопряжены с урезанием содержания других направлений, в частности в сфере обороны. Кроме того, возможно введение четырехпроцентного налога с продаж, однако эта мера еще не одобрена.

После победы на выборах президента России в марте 2018 года Владимир Путин заявил, что приоритетом в его следующий срок будет повышение уровня жизни россиян и обеспечение роста экономики.