Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.76 ↑

EUR 75.79 ↓

24 апреля Вторник

Уфа   °

Где перекроют движение в Уфе из-за проведения «Весеннего бала» 25 и 26 мая - адреса

ОБЩЕСТВО

Где перекроют движение в Уфе из-за проведения «Весеннего бала» 25 и 26 мая - адреса Фото: Олег Яровиков

Где перекроют движение в Уфе из-за проведения «Весеннего бала» 25 и 26 мая - адреса Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Для обеспечения безопасности участников и гостей праздника «Весенний бал» в столице Башкирии перекроют несколько участков улиц 25 и 26 мая.

Так, с 22 часов 25 мая до 21 часа 26 мая будет закрыто движение на следующих участках улиц:

ул. Октябрьской революции — от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Цюрупы;

ул. Ленина — от пересечения с ул. Пушкина до пересечения с ул. Коммунистическая;

ул. Театральная — от пересечения с ул. З. Валиди до пересечения с ул. Пушкина;

ул. Пушкина — от пересечения с ул. К.Маркса до пересечения с ул. Цюрупы;

ул. Советская — на всем протяжении.

Теги: Весенний бал, перекрытие движения
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Житель Уфы застрял между гаражами и провел там 10 часов
В Уфе спасатели вызволили мужчину, застрявшего между гаражей. К месту происшествия их вызвал охранник гаражного кооператива. Он рассказал, что дежуривши
Зарплаты бюджетников в 2018 году увеличат на 13–15%
Зарплаты бюджетников в среднем за 2018 год вырастут на 13–15%, что превысит прогнозируемую инфляцию в 3,5 раза. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на
Минтруда Башкирии напоминает о графике выходных на майские праздники
Минтруда Башкортостана напоминает о графике выходных дней на майские праздники. В этом году мы работаем в субботу, 28 апреля, и отдыхаем последующие чет
В Башкирии путники сняли на видео песчаную бурю
В Башкортостане на видео попала настоящая песчаная буря. Такое явление, по мнению автолюбителей, запечатлели на камеру мобильного телефона путники 22 ап
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть