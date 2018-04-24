Где перекроют движение в Уфе из-за проведения «Весеннего бала» 25 и 26 мая - адреса Фото: Олег Яровиков Где перекроют движение в Уфе из-за проведения «Весеннего бала» 25 и 26 мая - адреса Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Для обеспечения безопасности участников и гостей праздника «Весенний бал» в столице Башкирии перекроют несколько участков улиц 25 и 26 мая.

Так, с 22 часов 25 мая до 21 часа 26 мая будет закрыто движение на следующих участках улиц:

ул. Октябрьской революции — от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Цюрупы;

ул. Ленина — от пересечения с ул. Пушкина до пересечения с ул. Коммунистическая;

ул. Театральная — от пересечения с ул. З. Валиди до пересечения с ул. Пушкина;

ул. Пушкина — от пересечения с ул. К.Маркса до пересечения с ул. Цюрупы;

ул. Советская — на всем протяжении.