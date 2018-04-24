В России штрафы за публичную ложь могут составить 50–100 тыс. рублей Фото: ИА «Башинформ» В России штрафы за публичную ложь могут составить 50–100 тыс. рублей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 24 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Штрафы для физлиц за информационный экстремизм могут составить 50–100 тыс. рублей. Сенаторы предлагают ввести наказание за распространение недостоверной информации, сообщают «Известия». Новация призвана защитить граждан от паники, которую вызывает трансляция непроверенных данных. Автор инициативы поправок в КоАП сенатор Ирина Гехт.

В частности, поправки касаются действий «псевдоэкологических» некоммерческих организаций, которые преследуют политические цели. Автор инициативы считает, что определить критерии недостоверной информации достаточно сложно. При этом оценивать корректность сведений должны «органы власти, курирующие ту или иную тематику».

Экологи и юристы, в свою очередь, опасаются, что если достоверной будет считаться только информация профильных госорганов, норма может использоваться против жителей и гражданского общества.