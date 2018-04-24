На форуме «Сообщество» в Уфе оценят возрастную дискриминацию Фото: ИА «Башинформ» На форуме «Сообщество» в Уфе оценят возрастную дискриминацию Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 24 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Создание условий для активного долголетия россиян и исключение возрастной дискриминации в трудовых отношениях обсудят на открывающемся сегодня форуме «Сообщество» в Уфе.

Члены Общественной палаты РФ и эксперты считают, что для 40 миллионов российских пенсионеров должны быть созданы условия, позволяющие вести экономически активный образ жизни. По данным Института сравнительных социальных исследований (ИССИ), лишь один процент российских пенсионеров старше 70 лет ведет официальную трудовую деятельность, в то время как во Франции этот показатель составляет 24 процента, сообщается на сайте Общественной палаты России.

О необходимости специальной программы системной поддержки и повышения качества жизни людей старшего поколения говорил в своем Послании Федеральному Собранию Президент РФ.

«Наш нравственный долг — всемерно поддержать старшее поколение, которое внесло огромный вклад в развитие страны. У пожилых людей должны быть достойные условия для активного, здорового долголетия», — сказал в послании Владимир Путин.

Способы борьбы с возрастной дискриминацией на рабочем месте будут обсуждать в рамках специальной тематической секции участники форума «Сообщество» в Уфе. Модерировать эту секцию будет Наталья Починок, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов. Общественники и специалисты также рассмотрят проблему неравенства мужчин и женщин в трудовых отношениях.

«В рамках нашей секции мы со спикерами обсудим успешные практики преодоления социального неравенства в субъектах России и за рубежом и предложим новые эффективные модели объединения усилий государственных и муниципальных органов власти, бизнеса и НКО в решении вопросов равных возможностей трудящихся мужчин и женщин, пожилых и молодых людей, — рассказала Наталья Починок. — Уверена, что участникам нашей секции из разных регионов страны будет интересно и полезно познакомиться с успешным опытом Республики Башкортостан по внедрению цифровизации социальной сферы, преодолению социального неравенства».

Форум «Сообщество» — это открытое рабочее пространство для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Начиная с 2018 года каждый из форумов посвящен проблеме федерального масштаба, которая рассматривается с точки зрения региональной специфики.