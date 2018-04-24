Готовимся к майским праздникам: Как сделать шашлык легально и безопасно?
УФА, 24 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
На территории Башкортостана пусть и с опозданием, но все же постепенно устанавливается теплая весенняя погода. Впереди майские праздники, а это значит, что многие граждане захотят открыть так называемый «сезон шашлыков». В предстоящие выходные жители республики поедут на природу, на дачные участки, где традиционно займутся приготовлением мясного блюда.
Необходимо соблюдать меры пожарной безопасности при обращении с открытым огнем, а также прислушаться к жизненно важным советам.
Если вы готовите шашлык на даче или приусадебном участке, располагайте мангал в специально отведенном для этого месте, вдали от дома и хозяйственных построек на расстоянии не менее пяти метров от строения.
Вокруг мангала должна быть произведена расчистка территории от горючих отходов на расстоянии не менее трех метров.
Не оставляйте разожженный мангал без присмотра, и, тем более, не доверяйте разведение огня детям.
При приготовлении шашлыка не забывайте, что раздуваемые ветром искры могут разлететься на большое расстояние, далее начнется тление, в перспективе — пожар.
Не устанавливайте мангал над низко растущими деревьями.
Не используйте для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости: горючие пары во время поднесения спички могут опалить вас, а если в мангале или костре есть хоть одна искра, то не исключена вероятность того, что бутылка с жидкостью может вспыхнуть в ваших руках.
На природе часто приходится жарить «на том, что найдется, и где придется». В региональном МЧС настоятельно рекомендуют использовать специальные угли и взять с собой мангал. Если вы не используете мангал или гриль, то создается опасная свобода для пламени. Занятые отдыхом, вы можете обнаружить пожар слишком поздно и уже не сможете им управлять. В мангале же огонь полностью подчинен вам, что обеспечивает безопасность.
Обратите внимание! Использование обыкновенного передвижного мангала на природной территории или у себя во дворе приравнивается к разведению костров.
Устраивая костер в лесу, следует соблюдать особую осторожность:
- используйте для разведения костра только специально оборудованные места или уже имеющиеся старые кострища;
- не разводите большой костер;
- разжигайте костер подальше от нависающих ветвей, гнилых пней, сухой травы;
- никогда не оставляйте костер без присмотра;
- в конце отдыха тщательно заливайте костер водой.
- под деревьями;
- в емкости, имеющей сквозные прогары;
- при скорости ветра более 10 м/с;
- при введении особого противопожарного режима.
К сожалению, далеко не все выполняют эти несложные правила, забывая, о том, что пренебрежение правилами пожарной безопасности может повлечь за собой привлечение к ответственности, как административной, так и уголовной.
В Башкортостане в особый противопожарный период разведение каких-либо очагов, связанных с открытым огнем, в том числе топка печей в садовых и приусадебных участках, а также готовка шашлыка категорически запрещается. В ходе рейдов инспекторским составом граждане привлекаются к административной ответственности.
По закону, за нарушение правил пожарной безопасности для физических лиц предусмотрены штрафы от двух до трех тысяч рублей. В условиях особого противопожарного режима штрафы удваиваются, то есть — до шести тысяч рублей. Для юридических лиц сумма варьируется от 200 до 400 тысяч рублей.
Жители Башкортостана! Всегда помните: любой пожар легче предотвратить, чем потушить! Будьте осторожны с огнем! Если вы стали очевидцем горения сухой растительности, природного пожара в лесу, тления торфяников или пожара в населенном пункте незамедлительно звоните по телефонам:
«01», «101» — Единый телефон пожарных и спасателей;
(347) 233-99-99 — Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан;
«112» — Единый номер экстренных служб.