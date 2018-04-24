На даче

Если вы готовите шашлык на даче или приусадебном участке, располагайте мангал в специально отведенном для этого месте, вдали от дома и хозяйственных построек на расстоянии не менее пяти метров от строения.

Вокруг мангала должна быть произведена расчистка территории от горючих отходов на расстоянии не менее трех метров.

Не оставляйте разожженный мангал без присмотра, и, тем более, не доверяйте разведение огня детям.

При приготовлении шашлыка не забывайте, что раздуваемые ветром искры могут разлететься на большое расстояние, далее начнется тление, в перспективе — пожар.

Не устанавливайте мангал над низко растущими деревьями.

Не используйте для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости: горючие пары во время поднесения спички могут опалить вас, а если в мангале или костре есть хоть одна искра, то не исключена вероятность того, что бутылка с жидкостью может вспыхнуть в ваших руках.