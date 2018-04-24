Президент России поручил рассмотреть целесообразность закрепления 22-й кнопки за городскими телеканалами Фото: автор Президент России поручил рассмотреть целесообразность закрепления 22-й кнопки за городскими телеканалами Фото: автор

УФА, 24 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

﻿Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания V медиафорума независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость», проведённого Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию», 2 марта.

Из документа следует, что Правительству РФ до 1 июля текущего года поручено «рассмотреть целесообразность определения обязательного общедоступного телеканала для каждого муниципального образования и трансляции такого телеканала на 22-й позиции в сетях связи, эксплуатируемых оператором обязательных общедоступных телеканалов или радиоканалов на территории соответствующего муниципалитета».

«В эти минуты наши коллеги со всех городов нашей большой страны – от Уфы до Сахалина – получили большую надежду, что муниципальное телерадиовещание в России будет жить. И это не просто слова. Дать такое поручение по итогам медиафорума – это большая наша радость и надежда на то, что Правительство РФ очень серьезно отнесется к этой ситуации. Наша основная задача – выстроить информационную медиаиндустрию от муниципальных к региональным и федеральным каналам. В поручении сказано, что необходимо «рассмотреть целесообразность определения обязательного общедоступного телеканала». Целесообразность обосновать достаточно просто, учитывая, что в этом заинтересованы все телевизионные СМИ нашей страны, — прокомментировала агентству «Башинформ» руководитель Ассоциации городских телерадиовещателей России, директор муниципального телеканала «Вся Уфа» Алина Сулейманова. – Хочу поблагодарить за поддержку Общероссийский народный фронт и Национальную ассоциацию телерадиовещателей – две организации, с которыми мы год работали над этой темой».

Как сообщало﻿ агентство «Башинформ», в марте Владимир Путин принял участие в работе V медиафорума ОНФ «Правда и справедливость» в Калининграде. Президент в течение двух часов отвечал на вопросы представителей региональных и местных средств массовой информации. Свой вопрос главе государства задала и директор, ведущая муниципального канала «Вся Уфа» Алина Сулейманова. Ее вопрос, в частности, касался программы цифровизации отечественного телевидения.

«У нас 20 федеральных каналов, улучшается качество их изображения, но никто не отменяет проблему, которая до сих пор существует. Что делать жителям муниципальных образованиях страны? Как они должны получать местные новости? Пока есть аналоговое вещание, местные каналы видят телезрители, а как только придет настоящая большая цифра, и аналог отключат, наши жители муниципальных образований вообще останутся без местных новостей», — отметила представитель «Всей Уфы». — Есть еще проблема – это пенсионеры, та категория людей, которая не может купить цифровую приставку. И тогда они вообще останутся и без муниципальной повестки, и без региональной, и без федеральной. Позвольте к Вам обратиться прямо сейчас, потому что это важная для нас площадка, попросить у Вас поддержать нашу инициативу – передать 22-ю кнопку в кабеле для городских телерадиовещателей, законодательно закрепить эту кнопку за городскими телеканалами. Поддержите нас, пожалуйста».