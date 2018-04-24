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В Уфе рейды по пресечению незаконной торговли проводятся ежедневно

ОБЩЕСТВО

В Уфе рейды по пресечению незаконной торговли проводятся ежедневно Фото: стоп-кадр видео с телеканала «Вся Уфа» | Видео: телеканал «Вся Уфа»

В Уфе рейды по пресечению незаконной торговли проводятся ежедневно Фото: стоп-кадр видео с телеканала «Вся Уфа» | Видео: телеканал «Вся Уфа»

УФА, 24 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе за несоблюдение закона о торговле, к продавцам стихийных точек приходится применять административные меры наказания. По информации телеканала «Вся Уфа», в месяц выписывается порядка 25-30 постановлений.

«Ежедневно составляется пять-шесть протоколов. Но данная ситуация не меняется. Потому что штрафы маленькие, мы считаем по кодексу Республики Башкортостан об административных правонарушениях – там полагается от 500 до полутора тысячи рублей. Мы считаем, что штрафы нужно увеличить. Хотя бы от трех до пяти тысяч рублей сделать», - прокомментировал ведущий специалист отдела торговли администрации Советского района Уфы Тагир Атнабаев.Старший инспектор Центра общественной безопасности Уфы Азат Шарифуллин добавил, что рейды по пресечению незаконной торговли проводятся ежедневно.

«Составляем протоколы, каждый день составляем. Добросовестные продавцы оплачивают выписанный штраф. А есть некоторые товарищи, которые вообще не оплачивают, торгуют, так же стоят»,  — заявил он.

Отмечается, что штрафы нарушители не всегда вносят вовремя. Тогда задействуется служба судебных приставов. Например, за четыре месяца в Советском районе составлено 688 протоколов, наложено штрафов на сумму почти 700 тысяч, а взыскано на сумму более 300 тысяч рублей.

  

Теги: рейды, торговля
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