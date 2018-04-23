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Президент России подписал закон о блокировке порочащих честь сайтов

ОБЩЕСТВО

Президент России подписал закон о блокировке порочащих честь сайтов Фото: автор

Президент России подписал закон о блокировке порочащих честь сайтов Фото: автор

УФА, 23 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке в интернете сведений, порочащих честь и достоинство гражданина или юридического лица. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В случае, если должник в течение срока, установленного для добровольного исполнения содержащегося в исполнительном документе требования об удалении информации, распространяемой в сети «Интернет», порочащей честь, достоинство или деловую репутацию гражданина либо деловую репутацию юридического лица, не удалил указанную информацию, судебный пристав-исполнитель выносит постановление о взыскании исполнительского сбора и постановление об ограничении доступа к информации, распространяемой в сети «Интернет», порочащей честь, достоинство или деловую репутацию гражданина либо деловую репутацию юридического лица», — говорится в документе.

Пострадавший может потребовать удаления таких сведений. Если интернет-ресурс проигнорирует требование суда, судебный пристав-исполнитель вправе вынести постановление о блокировке сайта и отправить его в Роскомнадзор.

   

  

Теги: Президент России, закон
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