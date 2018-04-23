«Вакцины работают»: В Башкирии проходит Европейская неделя иммунизации Фото: ИА «Башинформ» «Вакцины работают»: В Башкирии проходит Европейская неделя иммунизации Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 23 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане с 22 по 29 апреля в 13-й раз пройдет Европейская неделя иммунизации, слоган которой – «Вакцины работают». Цель ежегодной кампании — увеличение охвата вакцинацией посредством привлечения внимания и поднятия осведомленности о значимости иммунизации в частности среди уязвимых групп населения.

В пресс-службе Министерства здравоохранения РБ отметили, что иммунизация — мера, направленная на профилактику ряда наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. Использование прививочных препаратов в современном мире позволило снизить, а в некоторых случаях полностью ликвидировать ряд болезней, от которых ранее страдали и умирали десятки тысяч детей и взрослых. Так, программа массовой иммунизации населения земного шара привела к полной ликвидации натуральной оспы. Плановая иммунизация против таких болезней, как коклюш, полиомиелит, столбняк, дифтерия, корь и эпидемический паротит ежегодно спасает жизнь и здоровье примерно 3 млн человек во всем мире.В настоящее время вакцинация обеспечивает защиту от большинства инфекционных заболеваний, таких как дифтерия, столбняк, корь, полиомиелит, краснуха, бешенство, грипп, вирусный гепатит В и другие, которые могут явиться причиной инвалидности и смерти. Медики убеждены, если иммунизация будет исключена из числа приоритетных задач, это приведет к возврату многих инфекционных болезней.

«Обеспечение иммунизацией населения на высоком уровне охвата профилактическими прививками – не менее 95% населения – способствуют прекращению циркуляции возбудителя на территории и приводит к ликвидации заболевания, против которого проводится вакцинация, — отметили в региональном ведомстве. – Убежденность в том, что человек должен быть привит и защищен от инфекций, необходимо донести до каждого – вот основная цель Европейской недели иммунизации».