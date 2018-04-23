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23 апреля Понедельник

Уфа   °

Посевная кампания: как в Башкирии похищали семенное зерно

ОБЩЕСТВО / Из Архива печати РБ

Посевная кампания: как в Башкирии похищали семенное зерно

Фото: Книжная палата РБ

Посевная кампания: как в Башкирии похищали семенное зерно

Фото: Книжная палата РБ

УФА, 23 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

 Как в Башкирии в разгар посевной кампании похищали семенное зерно и почему среди тех, кто хотел нажиться на этом, оказался агроном-мелиоратор. Итоги расследования опубликовала газета «Советская Башкирия» в мае 1980 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«На полях республики в разгаре посевная кампания, — написала газета 16 мая 1980 года. — От своевременного и качественного проведения сева во многом зависит будущий урожай». Это хорошо понимали труженики села и прикладывали много сил, чтобы успешно завершить полевые работы, при этом бережно расходуя семенной материал и горючее. Однако среди них были люди, которые пытались в это время нажиться за счет общественного добра.

«Агроном-мелиоратор колхоза «Большевик» Кушнаренковского района Р. Назаров, братья Фархутдиновы и колхозник С. Гилязев при перевозке зерна с тока колхоза на поле похитили 650 килограммов семенной пшеницы», — рассказали изданию в МВД БАССР. Житель деревни Никифарово Альшеевского района угнал колхозную автомашину ГАЗ-53, груженную зерном, и продал почти 200 килограммов семенной пшеницы мастеру пути. В криминальную сводку попал и сельчанин из колхоза «Башкортостан» Илишевского района, совершивший кражу 150 килограммов семенного овса.

Все похищенное зерно было изъято и возвращено по принадлежности. «Каждому из указанных лиц придется отвечать за содеянное по всей строгости закона», — говорится в газете.

По мнению издания, эти хищения стали возможны потому, что в некоторых «колхозах и совхозах республики не установлена должная охрана, ослаблен контроль за работой транспорта, сельхозмашин».

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.

Теги: Книжная палата РБ, архив печати, посевная кампания, хищение, зерно, сельское хозяйство
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